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В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления - РИА Новости, 04.01.2023
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В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления - РИА Новости, 04.01.2023
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления
Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:12
2023-01-04T16:12
политика
министерство обороны украины
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.По ее мнению, у России есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно из-за коротких промежутков времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность страны.Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что Россия восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру и обеспечит безопасность новых регионов.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html
https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html
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политика, министерство обороны украины, украина, россия, донбасс
Политика, Министерство обороны Украины, Украина, Россия, Донбасс
16:12 04.01.2023
 
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ не знают ничего о планах российского наступления

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.
По ее мнению, у России есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно из-за коротких промежутков времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением.
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Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что Россия восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру и обеспечит безопасность новых регионов.
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