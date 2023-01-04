https://ria.ru/20230104/ukraina-1843060493.html

В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления

В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления - РИА Новости, 04.01.2023

В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления

Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:12

2023-01-04T16:12

2023-01-04T16:12

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.По ее мнению, у России есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно из-за коротких промежутков времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность страны.Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что Россия восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру и обеспечит безопасность новых регионов.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html

https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html

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политика, министерство обороны украины, украина, россия, донбасс