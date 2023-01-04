https://ria.ru/20230104/ukraina-1843060493.html
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления - РИА Новости, 04.01.2023
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления
Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:12
2023-01-04T16:12
2023-01-04T16:12
политика
министерство обороны украины
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинское военное руководство не обладает информацией о планах российского наступления, пишет газета "Страна" со ссылкой на заявление замминистра обороны республики Анны Маляр.По ее мнению, у России есть несколько сценариев развития событий, но командованию ВСУ о них ничего не известно из-за коротких промежутков времени, которые проходят между отправкой приказов и их исполнением.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность страны.Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав государства Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что Россия восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру и обеспечит безопасность новых регионов.
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839540874.html
https://ria.ru/20221030/vsu-1827953848.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство обороны украины, украина, россия, донбасс
Политика, Министерство обороны Украины, Украина, Россия, Донбасс
В Минобороны Украины пожаловались на незнание плана российского наступления
Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ не знают ничего о планах российского наступления