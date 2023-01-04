Рейтинг@Mail.ru
На Украине выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/ukraina-1843050541.html
На Украине выросло потребление электроэнергии
На Украине выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.01.2023
На Украине выросло потребление электроэнергии
На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:36
2023-01-04T16:08
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbd947f70a597d26ebc00a2cde123f1f.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в украинской энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В сообщении также отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений света. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838308409.html
https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841366595_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bc93bf892875fe64ac7d8cc6600ee63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире
Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, В мире
14:36 04.01.2023 (обновлено: 16:08 04.01.2023)
 
На Украине выросло потребление электроэнергии

"Укрэнерго": на Украине выросло потребление электроэнергии, введены лимиты потребления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в украинской энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 13:24Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о значительном дефиците электроэнергии
В сообщении также отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря 2022, 23:56Специальная военная операция на Украине
Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы
 
Денис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаУкрэнергоВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала