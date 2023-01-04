https://ria.ru/20230104/ukraina-1843050541.html

На Украине выросло потребление электроэнергии

На Украине выросло потребление электроэнергии - РИА Новости, 04.01.2023

На Украине выросло потребление электроэнергии

На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:36

2023-01-04T14:36

2023-01-04T16:08

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

укрэнерго

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в украинской энергетической компании "Укрэнерго". "По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале. В сообщении также отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений света. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221213/elektroenergiya-1838308409.html

https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире