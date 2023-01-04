14:36 04.01.2023 (обновлено: 16:08 04.01.2023)
На Украине выросло потребление электроэнергии
"Укрэнерго": на Украине выросло потребление электроэнергии, введены лимиты потребления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Украине растет потребление электроэнергии, для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, заявили в среду в украинской энергетической компании "Укрэнерго".
"По состоянию на 12:00 (13:00 мск. — Прим. ред.) потребление электроэнергии на Украине растет из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В сообщении также отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме во всех областях страны введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.