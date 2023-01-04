https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html

Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении

Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.01.2023

Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пять диверсионных групп, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:58

2023-01-04T12:58

2023-01-04T13:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290293_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_419c318c00dc55d878abc1742544b926.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пять диверсионных групп, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230104/donetsk-1843030534.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире