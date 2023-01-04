https://ria.ru/20230104/ukraina-1843036023.html
Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении
Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.01.2023
Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пять диверсионных групп, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:58
2023-01-04T12:58
2023-01-04T13:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290293_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_419c318c00dc55d878abc1742544b926.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пять диверсионных групп, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Всего на данном направлении потери противника за сутки составили более 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин и три пикапа", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230104/donetsk-1843030534.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290293_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_804caeab7b959cc176f908025a06dad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
12:58 04.01.2023 (обновлено: 13:07 04.01.2023)
Российские силы уничтожили диверсантов на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские ВС уничтожили пять групп диверсантов на Краснолиманском направлении