https://ria.ru/20230104/ukraina-1843029548.html

Иностранные наемники убили трех военных ВСУ в Снигиревке, сообщил источник

Иностранные наемники убили трех военных ВСУ в Снигиревке, сообщил источник - РИА Новости, 04.01.2023

Иностранные наемники убили трех военных ВСУ в Снигиревке, сообщил источник

Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту, сообщил РИА Новости представитель российских силовых... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:06

2023-01-04T12:06

2023-01-04T15:12

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 янв — РИА Новости. Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от высокопоставленного украинского военнослужащего.По его словам, инцидент произошел возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. По предварительным данным, нападавшими оказались наемники из Польши. Он также отметил, что, по полученным от источника в украинских спецслужбах данным, иностранных наемников не может контролировать даже Служба безопасности Украины, которая "все больше превращается в структуру, решающую личные проблемы Зеленского".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20221215/naemniki-1838944712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, николаевская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины