https://ria.ru/20230104/ukraina-1843025541.html

В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову

В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову - РИА Новости, 04.01.2023

В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову

В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:35

2023-01-04T11:35

2023-01-04T11:42

в мире

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днепропетровск

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна". "В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову", - написало издание в своем Telegram-канале. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842073509.html

https://ria.ru/20221210/pamyatniki-1837711483.html

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Дарья Буймова

в мире, валерий чкалов, максим горький, александр пушкин, украина, россия, днепропетровск