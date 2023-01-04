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В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову - РИА Новости, 04.01.2023
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В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову
В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову - РИА Новости, 04.01.2023
В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову
В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна". РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:35
2023-01-04T11:42
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна". "В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову", - написало издание в своем Telegram-канале. Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842073509.html
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в мире, валерий чкалов, максим горький, александр пушкин, украина, россия, днепропетровск
В мире, Валерий Чкалов, Максим Горький, Александр Пушкин, Украина, Россия, Днепропетровск
11:35 04.01.2023 (обновлено: 11:42 04.01.2023)
 
В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову

В Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову

© Фото очевидцаДемонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
Демонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
© Фото очевидца
Демонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна".
Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову", - написало издание в своем Telegram-канале.
Надпись на памятнике Суворову в Одессе: Ты следующий - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 02:48
В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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10 декабря 2022, 12:50
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В миреВалерий ЧкаловМаксим ГорькийАлександр ПушкинУкраинаРоссияДнепропетровск
 
 
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