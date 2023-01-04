11:35 04.01.2023 (обновлено: 11:42 04.01.2023)
В Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову
В Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову
© Фото очевидцаДемонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
© Фото очевидца
Демонтаж памятника Герою Советского Союза Александру Матросову в Днепропетровске
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В украинском Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, сообщило в среду украинское издание "Страна".
"В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову", - написало издание в своем Telegram-канале.
29 декабря 2022, 02:48В Одессе снесли памятник Суворову, пишут СМИ
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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