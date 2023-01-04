https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html

Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 04.01.2023

Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T03:05

2023-01-04T03:05

2023-01-04T03:38

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук.Ранее в ЛНР заявляли, что на некоторых участках фронта в Донбассе украинских военнослужащих удерживают от отступления только заградотрядами."Мы сдались (в плен российским военным – ред.), они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона, наверное, хотела уничтожить", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире