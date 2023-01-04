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Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/ukraina-1842999310.html
Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 04.01.2023
Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T03:05
2023-01-04T03:38
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук.Ранее в ЛНР заявляли, что на некоторых участках фронта в Донбассе украинских военнослужащих удерживают от отступления только заградотрядами."Мы сдались (в плен российским военным – ред.), они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона, наверное, хотела уничтожить", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230101/plennye-1842706404.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
03:05 04.01.2023 (обновлено: 03:38 04.01.2023)
 
Очевидец рассказал, как ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Боец 95-й ОДШБР Лищук заявил, что ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, решившим сложить оружие, рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук.
Ранее в ЛНР заявляли, что на некоторых участках фронта в Донбассе украинских военнослужащих удерживают от отступления только заградотрядами.
"Мы сдались (в плен российским военным – ред.), они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона, наверное, хотела уничтожить", - рассказал украинский военный на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Пригожин о тех, кто попадает в плен к группе Вагнер - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 10:32Специальная военная операция на Украине
"Группа Вагнера" взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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