https://ria.ru/20230104/ueldon-1843086745.html

Умерла британская писательница Фэй Уэлдон

Умерла британская писательница Фэй Уэлдон - РИА Новости, 04.01.2023

Умерла британская писательница Фэй Уэлдон

Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:00

2023-01-04T21:00

2023-01-04T21:00

культура

мерил стрип

великобритания

в мире

культура

фэй уэлдон

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. О причинах смерти писательницы не сообщается. Уэлдон является автором более 30 романов и неоднократно была номинирована на различные литературные премии. Наибольшую известность ей принесла книга "Жизнь и любовь дьяволицы" (1983), по мотивам которой был снят фильм "Дьяволица" (1989) с Мерил Стрип в главной роли.

великобритания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мерил стрип, великобритания, в мире, культура, фэй уэлдон