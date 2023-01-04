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Умерла британская писательница Фэй Уэлдон
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон - РИА Новости, 04.01.2023
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон
Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:00
2023-01-04T21:00
2023-01-04T21:00
культура
мерил стрип
великобритания
в мире
культура
фэй уэлдон
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. О причинах смерти писательницы не сообщается. Уэлдон является автором более 30 романов и неоднократно была номинирована на различные литературные премии. Наибольшую известность ей принесла книга "Жизнь и любовь дьяволицы" (1983), по мотивам которой был снят фильм "Дьяволица" (1989) с Мерил Стрип в главной роли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умерла британская писательница Фэй Уэлдон
Guardian: британская писательница Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года