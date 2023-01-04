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Умерла британская писательница Фэй Уэлдон - РИА Новости, 04.01.2023
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Культура
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Умерла британская писательница Фэй Уэлдон
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон - РИА Новости, 04.01.2023
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон
Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. РИА Новости, 04.01.2023
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культура
мерил стрип
великобритания
в мире
культура
фэй уэлдон
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына. О причинах смерти писательницы не сообщается. Уэлдон является автором более 30 романов и неоднократно была номинирована на различные литературные премии. Наибольшую известность ей принесла книга "Жизнь и любовь дьяволицы" (1983), по мотивам которой был снят фильм "Дьяволица" (1989) с Мерил Стрип в главной роли.
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мерил стрип, великобритания, в мире, культура, фэй уэлдон
Культура, Мерил Стрип, Великобритания, В мире, Культура, Фэй Уэлдон
21:00 04.01.2023
 
Умерла британская писательница Фэй Уэлдон

Guardian: британская писательница Фэй Уэлдон умерла в возрасте 91 года

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанкПисательница Фэй Уэлдон
Писательница Фэй Уэлдон - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Александр Макаров
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Писательница Фэй Уэлдон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Британская писательница Фэй Уэлдон скончалась на 92-м году жизни, сообщила газета Guardian со ссылкой на ее сына.
О причинах смерти писательницы не сообщается.
Уэлдон является автором более 30 романов и неоднократно была номинирована на различные литературные премии. Наибольшую известность ей принесла книга "Жизнь и любовь дьяволицы" (1983), по мотивам которой был снят фильм "Дьяволица" (1989) с Мерил Стрип в главной роли.
 
КультураМерил СтрипВеликобританияВ миреКультураФэй Уэлдон
 
 
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