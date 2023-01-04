Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО
Турчак: ЕР обеспечит законодательное сопровождение поручений об участниках спецоперации
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Путин ранее поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, он также ждет предложения о льготах для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР. Президент дал поручение администрации вместе с Минобороны, Минтрудом и Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников спецоперации. Кабмин должен разработать программу по их трудоустройству и реабилитации.
"Поручения Президента Правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих - это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы. Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он добавил, что ряд предложенных мер "созвучны с инициативами" партии.
"Президент фактически поддержал наше предложение о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО. Совсем недавно, подводя итоги сессии в Госдуме, мы поднимали этот вопрос и говорили о том, что после возвращения с фронта нашим ребятам также необходима поддержка. И предложили включить в новый закон "О занятости" преимущественное право ветеранов СВО на профобучение, реабилитацию и трудоустройство, а также меры поддержки членов их семей. Всё это будет в нем отражено", - добавил Турчак.