https://ria.ru/20230104/turchak-1843062344.html

Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО

Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО - РИА Новости, 04.01.2023

Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО

Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:28

2023-01-04T16:28

2023-01-04T16:28

специальная военная операция на украине

общество

андрей турчак

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582763_0:54:1887:1115_1920x0_80_0_0_1a666ec6811e9a21a3666db2794b6756.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Путин ранее поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, он также ждет предложения о льготах для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР. Президент дал поручение администрации вместе с Минобороны, Минтрудом и Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников спецоперации. Кабмин должен разработать программу по их трудоустройству и реабилитации. "Поручения Президента Правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих - это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы. Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он добавил, что ряд предложенных мер "созвучны с инициативами" партии. "Президент фактически поддержал наше предложение о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО. Совсем недавно, подводя итоги сессии в Госдуме, мы поднимали этот вопрос и говорили о том, что после возвращения с фронта нашим ребятам также необходима поддержка. И предложили включить в новый закон "О занятости" преимущественное право ветеранов СВО на профобучение, реабилитацию и трудоустройство, а также меры поддержки членов их семей. Всё это будет в нем отражено", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html

https://ria.ru/20230103/putin-1842963373.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей турчак, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, общероссийский народный фронт