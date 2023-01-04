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Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/turchak-1843062344.html
Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО
Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО - РИА Новости, 04.01.2023
Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО
Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:28
2023-01-04T16:28
специальная военная операция на украине
общество
андрей турчак
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Путин ранее поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, он также ждет предложения о льготах для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР. Президент дал поручение администрации вместе с Минобороны, Минтрудом и Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников спецоперации. Кабмин должен разработать программу по их трудоустройству и реабилитации. "Поручения Президента Правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих - это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы. Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением", - написал Турчак в своем телеграм-канале. Он добавил, что ряд предложенных мер "созвучны с инициативами" партии. "Президент фактически поддержал наше предложение о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО. Совсем недавно, подводя итоги сессии в Госдуме, мы поднимали этот вопрос и говорили о том, что после возвращения с фронта нашим ребятам также необходима поддержка. И предложили включить в новый закон "О занятости" преимущественное право ветеранов СВО на профобучение, реабилитацию и трудоустройство, а также меры поддержки членов их семей. Всё это будет в нем отражено", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20230103/poruchenie-1842962993.html
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общество, андрей турчак, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Общество, Андрей Турчак, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Единая Россия, Общероссийский народный фронт
16:28 04.01.2023
 
Турчак рассказал о сопровождении поручений об участниках СВО

Турчак: ЕР обеспечит законодательное сопровождение поручений об участниках спецоперации

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обеспечит законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах поручений президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки участников спецоперации и их семей, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Путин ранее поручил кабмину до 1 апреля организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для льгот раненым участникам специальной военной операции и семьям погибших, он также ждет предложения о льготах для участников боевых действий на стороне ДНР и ЛНР. Президент дал поручение администрации вместе с Минобороны, Минтрудом и Минздравом работать с "Комитетом семей воинов Отечества" и ОНФ для поддержки семей участников спецоперации. Кабмин должен разработать программу по их трудоустройству и реабилитации.
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3 января, 17:33Специальная военная операция на Украине
Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО
"Поручения Президента Правительству, ведомствам и главам регионов по мерам поддержки участников СВО и их семей, обеспечению военнослужащих - это руководство к действию и для нашей парламентской координационной группы. Мы обеспечим их законодательное сопровождение в Госдуме и региональных парламентах. И контроль за исполнением", - написал Турчак в своем телеграм-канале.
Он добавил, что ряд предложенных мер "созвучны с инициативами" партии.
"Президент фактически поддержал наше предложение о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождении участников СВО. Совсем недавно, подводя итоги сессии в Госдуме, мы поднимали этот вопрос и говорили о том, что после возвращения с фронта нашим ребятам также необходима поддержка. И предложили включить в новый закон "О занятости" преимущественное право ветеранов СВО на профобучение, реабилитацию и трудоустройство, а также меры поддержки членов их семей. Всё это будет в нем отражено", - добавил Турчак.
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3 января, 17:34Специальная военная операция на Украине
Путин поручил разработать программу переподготовки для участников СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАндрей ТурчакВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронт
 
 
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