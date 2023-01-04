https://ria.ru/20230104/tsentr-1842465896.html
Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний
Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний - РИА Новости, 04.01.2023
Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний
С момента запуска в апреле 2022 года в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:12
2023-01-04T09:12
2023-01-04T13:03
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
экономика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. С момента запуска в апреле 2022 года в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Центр поддержки промышленности представляет собой "единое окно", куда предприятия могут обратиться с проблемами, решение которых зависит от городских ведомств. При этом в центре готовы оказать помощь как крупным компаниям, так и представителям малого и среднего бизнеса.Центр, созданный как инструмент антикризисной поддержки, взял на себя широкий круг задач: так, около 20% обращений касаются вопросов финансирования, еще 12% - поиска поставщиков, по 10% приходится на вопросы локализации производств и имущественно-земельные вопросы.Для получения консультационной поддержки предприятию нужно оформить заявку в Центре. После этого предприятие получает личного куратора, который сопровождает его на всех этапах решения проблемы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830754865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Экономика
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. С момента запуска в апреле 2022 года в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С апреля этого года в центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий. Специалисты центра стараются максимально сократить сроки работы над заявками, на данный момент они уже помогли московским компаниям решить около 200 вопросов. Например, оказали помощь в подборе персонала, организации парковки, перевозке оборудования из-за рубежа", – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Центр поддержки промышленности представляет собой "единое окно", куда предприятия могут обратиться с проблемами, решение которых зависит от городских ведомств. При этом в центре готовы оказать помощь как крупным компаниям, так и представителям малого и среднего бизнеса.
Центр, созданный как инструмент антикризисной поддержки, взял на себя широкий круг задач: так, около 20% обращений касаются вопросов финансирования, еще 12% - поиска поставщиков, по 10% приходится на вопросы локализации производств и имущественно-земельные вопросы.
Для получения консультационной поддержки предприятию нужно оформить заявку в Центре. После этого предприятие получает личного куратора, который сопровождает его на всех этапах решения проблемы, уточняется в сообщении.