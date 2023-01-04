https://ria.ru/20230104/tsentr-1842465896.html

Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний

Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний - РИА Новости, 04.01.2023

Ефимов: в центр поддержки промышленности обратились 286 компаний

С момента запуска в апреле 2022 года в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:12

2023-01-04T09:12

2023-01-04T13:03

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_901fb089ea5c1db58f389f04d5b99f49.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. С момента запуска в апреле 2022 года в столичный Центр поддержки промышленности обратились 286 предприятий города, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Центр поддержки промышленности представляет собой "единое окно", куда предприятия могут обратиться с проблемами, решение которых зависит от городских ведомств. При этом в центре готовы оказать помощь как крупным компаниям, так и представителям малого и среднего бизнеса.Центр, созданный как инструмент антикризисной поддержки, взял на себя широкий круг задач: так, около 20% обращений касаются вопросов финансирования, еще 12% - поиска поставщиков, по 10% приходится на вопросы локализации производств и имущественно-земельные вопросы.Для получения консультационной поддержки предприятию нужно оформить заявку в Центре. После этого предприятие получает личного куратора, который сопровождает его на всех этапах решения проблемы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20221111/podderzhka-1830754865.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика