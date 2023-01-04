https://ria.ru/20230104/trud-1843068122.html
Правительство утвердило особенности трудовых отношений в новых регионах
Правительство утвердило особенности трудовых отношений в новых регионах - РИА Новости, 04.01.2023
Правительство утвердило особенности трудовых отношений в новых регионах
Правительство РФ утвердило особенности применения трудового законодательства и трудового права на новых территориях - Донецкой народной республики, Луганской... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T17:26
2023-01-04T17:26
2023-01-04T17:26
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луганская народная республика
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общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило особенности применения трудового законодательства и трудового права на новых территориях - Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовой информации. "Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые особенности применения трудового законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в документе. Отмечается, что для регулирования трудовых отношений на новых территориях наряду с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, применяются законы, которые действовали на этих территориях по состоянию на 30 сентября 2022 года, в части, не противоречащей конституции РФ и другим законам, за исключением случаев, установленных данным документом. В случае, если по состоянию на 30 сентября 2022 года установлен особый порядок трудовых отношений, то он применяется до 1 января 2024 года. При приеме на работу работников, проживающих на 30 сентября 2022 года на новых территориях, которые не имеют гражданства РФ, особенности регулирования, предусмотренные главой 50 Трудового кодекса РФ, не применяются до 1 июля 2023 года. С работниками, эвакуированными после 30 сентября 2022 года, действие трудового договора приостанавливается и за ними может быть сохранено рабочее место. На время приостановления может быть заключен срочный трудовой договор. Но если эвакуированный работник не вышел на работу по истечении шести месяцев со дня информирования работодателем о возобновлении трудовой деятельности, работодатель может прекратить трудовые отношения. Для мобилизованных работников сохраняются рабочие места и до 1 июля 2023 года - заработная плата. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20230104/osago-1843029876.html
https://ria.ru/20230103/polisy-1842916091.html
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Общество
Правительство утвердило особенности трудовых отношений в новых регионах
Правительство утвердило особенности применения трудового законодательства в новых регионах
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Правительство РФ утвердило особенности применения трудового законодательства и трудового права на новых территориях - Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей, соответствующее постановление
опубликовано на портале нормативно-правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые особенности применения трудового законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области
и Херсонской области", - говорится в документе.
Отмечается, что для регулирования трудовых отношений на новых территориях наряду с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, применяются законы, которые действовали на этих территориях по состоянию на 30 сентября 2022 года, в части, не противоречащей конституции РФ и другим законам, за исключением случаев, установленных данным документом.
В случае, если по состоянию на 30 сентября 2022 года установлен особый порядок трудовых отношений, то он применяется до 1 января 2024 года.
При приеме на работу работников, проживающих на 30 сентября 2022 года на новых территориях, которые не имеют гражданства РФ, особенности регулирования, предусмотренные главой 50 Трудового кодекса РФ, не применяются до 1 июля 2023 года.
С работниками, эвакуированными после 30 сентября 2022 года, действие трудового договора приостанавливается и за ними может быть сохранено рабочее место. На время приостановления может быть заключен срочный трудовой договор. Но если эвакуированный работник не вышел на работу по истечении шести месяцев со дня информирования работодателем о возобновлении трудовой деятельности, работодатель может прекратить трудовые отношения.
Для мобилизованных работников сохраняются рабочие места и до 1 июля 2023 года - заработная плата.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2026 года.