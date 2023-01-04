https://ria.ru/20230104/telefon-1843008097.html

Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку

Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку - РИА Новости, 04.01.2023

Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку

Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:18

2023-01-04T08:18

2023-01-04T08:18

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под подушку на ночь не рекомендуется, заявил РИА Новости заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов. "С точки зрения излучения, конечно, не рекомендуется класть мобильный телефон под подушку или рядом с головой. Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие, все равно, оказывается", - сказал Гуськов. Он уточнил, что когда человек ложится спать, то класть телефон лучше не на тумбочку рядом, а подальше – на стеллаж, на стол, чтобы было какое-то расстояние. По закону физики, мощность электромагнитного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, то есть если увеличить расстояние в 2 раза, мощность электромагнитного поля от этого источника уменьшится в квадрате – в 4 раза, пояснил Гуськов. По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты, не только радиочастотного диапазона, не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору с классификацией 2B, то есть вероятно канцерогенный для человека, подчеркнул специалист. Он отметил, что если нет возможности убрать телефон из-под подушки, то есть вариант включить режим полета, который предполагает выключение передающей части, но только нужно выключить еще и Wi-Fi, и Bluetooth, так как они тоже излучают сигнал.

https://ria.ru/20220412/vysypaniya-1783016775.html

https://ria.ru/20220810/zaryadka-1808469225.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, общество