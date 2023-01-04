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Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку - РИА Новости, 04.01.2023
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Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку
Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку
Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T08:18
2023-01-04T08:18
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под подушку на ночь не рекомендуется, заявил РИА Новости заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов. "С точки зрения излучения, конечно, не рекомендуется класть мобильный телефон под подушку или рядом с головой. Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие, все равно, оказывается", - сказал Гуськов. Он уточнил, что когда человек ложится спать, то класть телефон лучше не на тумбочку рядом, а подальше – на стеллаж, на стол, чтобы было какое-то расстояние. По закону физики, мощность электромагнитного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, то есть если увеличить расстояние в 2 раза, мощность электромагнитного поля от этого источника уменьшится в квадрате – в 4 раза, пояснил Гуськов. По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты, не только радиочастотного диапазона, не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору с классификацией 2B, то есть вероятно канцерогенный для человека, подчеркнул специалист. Он отметил, что если нет возможности убрать телефон из-под подушки, то есть вариант включить режим полета, который предполагает выключение передающей части, но только нужно выключить еще и Wi-Fi, и Bluetooth, так как они тоже излучают сигнал.
https://ria.ru/20220412/vysypaniya-1783016775.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Технологии, Общество
08:18 04.01.2023
 
Эксперт рассказал, можно ли класть телефон под подушку

Эксперт Гуськов призвал не класть телефон под подушку из-за электромагнитного излучения

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Мобильный телефон в процессе работы излучает электромагнитное поле, которое может оказывать воздействие на головной мозг человека, поэтому класть телефон под подушку на ночь не рекомендуется, заявил РИА Новости заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
"С точки зрения излучения, конечно, не рекомендуется класть мобильный телефон под подушку или рядом с головой. Любой мобильный телефон в процессе своей работы излучает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, это целевое назначение мобильного телефона, потому что он должен иметь связь с базовыми станциями. Головной мозг достаточно чувствителен. Хотя у человека в процессе развития организма в целом и не сформировались органы чувств к электромагнитному полю, но тем не менее воздействие, все равно, оказывается", - сказал Гуськов.
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Он уточнил, что когда человек ложится спать, то класть телефон лучше не на тумбочку рядом, а подальше – на стеллаж, на стол, чтобы было какое-то расстояние. По закону физики, мощность электромагнитного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника, то есть если увеличить расстояние в 2 раза, мощность электромагнитного поля от этого источника уменьшится в квадрате – в 4 раза, пояснил Гуськов.
По его словам, на сегодняшний день чрезмерное воздействие электромагнитного поля любой частоты, не только радиочастотного диапазона, не имеет ярко выраженного характерного проявления. Однако Международное агентство по изучению рака относит воздействие электромагнитного поля радиочастотного диапазона к вероятному канцерогенному фактору с классификацией 2B, то есть вероятно канцерогенный для человека, подчеркнул специалист.
Он отметил, что если нет возможности убрать телефон из-под подушки, то есть вариант включить режим полета, который предполагает выключение передающей части, но только нужно выключить еще и Wi-Fi, и Bluetooth, так как они тоже излучают сигнал.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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