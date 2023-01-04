https://ria.ru/20230104/ssha-1842999708.html

Палата представителей США с третьей попытки не смогла избрать спикера

Палата представителей США с третьей попытки не смогла избрать спикера - РИА Новости, 04.01.2023

Палата представителей США с третьей попытки не смогла избрать спикера

Палата представителей конгресса США с третьей попытки не смогла выбрать спикера, первый день работы нового состава законодательного органа сорвала группа... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T03:23

2023-01-04T03:23

2023-01-04T07:33

в мире

кевин маккарти

сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Палата представителей конгресса США с третьей попытки не смогла выбрать спикера, первый день работы нового состава законодательного органа сорвала группа республиканцев-консерваторов. Согласно результатам голосования, демократ Хаким Джефрис получил 212 голосов — его в третий раз поддержала вся фракция, а вот республиканец Кевин Маккарти вновь не набрал необходимые для победы половину и один голос. За Маккарти, лидера меньшинства палаты прошлого созыва, проголосовали 202 однопартийца — к очередному раунду он потерял часть поддержки. Количество республиканцев, поддержавших альтернативного кандидата, в третий раз выросло до 20 человек.Фактически, началу работы палаты республиканского большинства мешает несогласные с кандидатурой Маккарти однопартийцы, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой".Конгресс во вторник приступил к работе в новом составе с нижней палатой под контролем республиканцев — оппонентов президента Джо Байдена. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования, и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов.До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20230103/spiker-1842992185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230103/kongress-1842988718.html

сша

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в мире, кевин маккарти, сша