https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html
Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей
Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей - РИА Новости, 04.01.2023
Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей
Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей продолжатся, то эту должность займет... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:31
2023-01-04T22:31
2023-01-04T23:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей продолжатся, то эту должность займет самый неожиданный кандидат. Во время выступления в штате Кентукки американский лидер заявил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец — работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман. Недавно его впервые избрали в новый состав палаты представителей. Спикером традиционно становится законодатель с богатым опытом, но имеющие большинство в палате представителей республиканцы за четыре раунда выборов так и не смогли выбрать своего главного кандидата на этот пост Кевина Маккарти. Ему не удалось возглавить палату, даже несмотря на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Победившие с небольшим отрывом в борьбе за большинство в палате республиканцы обещали администрации Байдена многочисленные расследования в связи с кризисом на границе и обвинениями в том, что президент якобы причастен к международному бизнесу членов своей семьи. К работе нижняя палата конгресса пока так и не приступила. До избрания спикера конгрессмены не могут принять присягу и приступить к законотворчеству. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешают несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой". Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемые 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.
https://ria.ru/20230104/bayden-1843075895.html
https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, кевин маккарти, дональд трамп, сша, кентукки, цинциннати
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, США, Кентукки, Цинциннати
22:31 04.01.2023 (обновлено: 23:00 04.01.2023)
Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей
Байден пошутил над провалами республиканцев в новом составе палаты представителей
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей продолжатся, то эту должность займет самый неожиданный кандидат.
Во время выступления в штате Кентукки
американский лидер заявил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец — работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман. Недавно его впервые избрали в новый состав палаты представителей.
"Он разбирается с попытками определить нового спикера палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером палаты представителей", — сыронизировал президент США.
Спикером традиционно становится законодатель с богатым опытом, но имеющие большинство в палате представителей республиканцы за четыре раунда выборов так и не смогли выбрать своего главного кандидата на этот пост Кевина Маккарти
. Ему не удалось возглавить палату, даже несмотря на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа
.
Победившие с небольшим отрывом в борьбе за большинство в палате республиканцы обещали администрации Байдена многочисленные расследования в связи с кризисом на границе и обвинениями в том, что президент якобы причастен к международному бизнесу членов своей семьи. К работе нижняя палата конгресса пока так и не приступила. До избрания спикера конгрессмены не могут принять присягу и приступить к законотворчеству. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешают несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой".
Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемые 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.