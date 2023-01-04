https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html

Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей

Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей - РИА Новости, 04.01.2023

Байден пошутил над выборами спикера в палате представителей

Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей продолжатся, то эту должность займет... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T22:31

2023-01-04T22:31

2023-01-04T23:00

в мире

джо байден

кевин маккарти

дональд трамп

сша

кентукки

цинциннати

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей продолжатся, то эту должность займет самый неожиданный кандидат. Во время выступления в штате Кентукки американский лидер заявил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец — работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман. Недавно его впервые избрали в новый состав палаты представителей. Спикером традиционно становится законодатель с богатым опытом, но имеющие большинство в палате представителей республиканцы за четыре раунда выборов так и не смогли выбрать своего главного кандидата на этот пост Кевина Маккарти. Ему не удалось возглавить палату, даже несмотря на поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. Победившие с небольшим отрывом в борьбе за большинство в палате республиканцы обещали администрации Байдена многочисленные расследования в связи с кризисом на границе и обвинениями в том, что президент якобы причастен к международному бизнесу членов своей семьи. К работе нижняя палата конгресса пока так и не приступила. До избрания спикера конгрессмены не могут принять присягу и приступить к законотворчеству. Фактически началу работы палаты республиканского большинства мешают несогласные с кандидатурой Маккарти члены той же партии, которую в СМИ назвали "влиятельной консервативной группой". Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера с одного раунда, такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемые 218 голосов, причем законодатели вправе в любой момент вносить в бюллетени новых кандидатов. В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов.

https://ria.ru/20230104/bayden-1843075895.html

https://ria.ru/20230103/kongress-1842982682.html

сша

кентукки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, кевин маккарти, дональд трамп, сша, кентукки, цинциннати