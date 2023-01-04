14:59 04.01.2023 (обновлено: 15:11 04.01.2023)
В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза
В Сочи зафиксировали раннее цветение экзотических растений из-за теплой погоды
Мимоза. Архивное фото
СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Ранее в соцсетях появились фотографии с расцветающими подснежниками и мимозой. По словам пользователей, обычно эти экзоты зацветают на курорте позже.
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"Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвёл почти на месяц раньше необходимого срока", - сказала Солтани.
Как ранее сообщали РИА Новости в Гидрометцентре Краснодарского края, декабрь 2022 года выдался тёплым, аналогичная погода продержится ещё некоторое время, обильного снега в горах тоже пока не ожидается, в прибрежной части периодически возможны дожди, рассказывали в ведомстве. Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.
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