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В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза - РИА Новости, 04.01.2023
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В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза
В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза - РИА Новости, 04.01.2023
В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза
Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:59
2023-01-04T15:11
общество
сочи
краснодарский край
гидрометцентр
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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Ранее в соцсетях появились фотографии с расцветающими подснежниками и мимозой. По словам пользователей, обычно эти экзоты зацветают на курорте позже. "Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвёл почти на месяц раньше необходимого срока", - сказала Солтани. Как ранее сообщали РИА Новости в Гидрометцентре Краснодарского края, декабрь 2022 года выдался тёплым, аналогичная погода продержится ещё некоторое время, обильного снега в горах тоже пока не ожидается, в прибрежной части периодически возможны дожди, рассказывали в ведомстве. Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.
https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html
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общество, сочи, краснодарский край, гидрометцентр
Общество, Сочи, Краснодарский край, Гидрометцентр
14:59 04.01.2023 (обновлено: 15:11 04.01.2023)
 
В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза

В Сочи зафиксировали раннее цветение экзотических растений из-за теплой погоды

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкМимоза
Мимоза - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Мимоза. Архивное фото
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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Ранее в соцсетях появились фотографии с расцветающими подснежниками и мимозой. По словам пользователей, обычно эти экзоты зацветают на курорте позже.
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"Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвёл почти на месяц раньше необходимого срока", - сказала Солтани.
Как ранее сообщали РИА Новости в Гидрометцентре Краснодарского края, декабрь 2022 года выдался тёплым, аналогичная погода продержится ещё некоторое время, обильного снега в горах тоже пока не ожидается, в прибрежной части периодически возможны дожди, рассказывали в ведомстве. Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.
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ОбществоСочиКраснодарский крайГидрометцентр
 
 
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