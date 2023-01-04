https://ria.ru/20230104/sochi-1843053415.html

В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза

В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза - РИА Новости, 04.01.2023

В Сочи из-за теплой погоды расцвели подснежники и мимоза

Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:59

2023-01-04T14:59

2023-01-04T15:11

общество

сочи

краснодарский край

гидрометцентр

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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Теплая осень без отрицательных температур и аналогичный декабрь в Сочи спровоцировали раннее цветение мимозы, подснежников и морозника, рассказала РИА Новости ведущий научный ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. Ранее в соцсетях появились фотографии с расцветающими подснежниками и мимозой. По словам пользователей, обычно эти экзоты зацветают на курорте позже. "Этой осенью и в декабре не было отрицательных температур. Подснежник ризенский зацветает обычно в 20-х числах декабря. В этом году зацвел на неделю раньше. Мимоза снова распустилась раньше - в декабре, но позже, чем в 2021 году. А вот морозник, который обычно расцветает с конца января по февраль, расцвёл почти на месяц раньше необходимого срока", - сказала Солтани. Как ранее сообщали РИА Новости в Гидрометцентре Краснодарского края, декабрь 2022 года выдался тёплым, аналогичная погода продержится ещё некоторое время, обильного снега в горах тоже пока не ожидается, в прибрежной части периодически возможны дожди, рассказывали в ведомстве. Сейчас в Сочи температура воздуха держится в пределах десяти градусов тепла, в нескольких районах курорта солнечно.

https://ria.ru/20221223/sochi-1840762537.html

https://ria.ru/20221212/evrosoyuz-1838079532.html

сочи

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сочи, краснодарский край, гидрометцентр