https://ria.ru/20230104/sobstvennost-1843026227.html

Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность

Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность - РИА Новости, 04.01.2023

Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил, что процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:40

2023-01-04T11:40

2023-01-04T11:46

экономика

михаил мишустин

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил, что процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть сложным, а гарантия прав россиян на интеллектуальную собственность, в том числе за рубежом и в недружественных странах, должна быть обеспечена максимально. "Регистрация прав на интеллектуальную собственность является очень важной составляющей, особенно в период, когда на нашу страну оказывается очень сильное санкционное давление… Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырёх месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что для новаторов нужно создать комфортные условия. "Очень важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех наших потребителей, это и наши инноваторы, промышленники, предприниматели, которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения, свои новые проекты. Необходимо дать им возможность посмотреть то, что уже сделано другими, для того чтобы в нормальной, здоровой конкуренции они могли открыть для себя новые ниши и для изобретательства, и для экспертной оценки продуктов и технологий, которая также очень важна для выявления новых направлений работы бизнеса", - добавил премьер. По его словам, очень важно создавать комфортную регуляторную среду. "Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть, необходимо, конечно, обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые так или иначе находятся за рубежом, даже в недружественных странах. Понимая всю сложность этого, надо тем не менее сделать всё, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20220618/izobreteniya-1796408759.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)