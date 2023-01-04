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Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность - РИА Новости, 04.01.2023
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Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность
Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность - РИА Новости, 04.01.2023
Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность
Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил, что процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:40
2023-01-04T11:46
экономика
михаил мишустин
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил, что процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть сложным, а гарантия прав россиян на интеллектуальную собственность, в том числе за рубежом и в недружественных странах, должна быть обеспечена максимально. "Регистрация прав на интеллектуальную собственность является очень важной составляющей, особенно в период, когда на нашу страну оказывается очень сильное санкционное давление… Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырёх месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что для новаторов нужно создать комфортные условия. "Очень важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех наших потребителей, это и наши инноваторы, промышленники, предприниматели, которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения, свои новые проекты. Необходимо дать им возможность посмотреть то, что уже сделано другими, для того чтобы в нормальной, здоровой конкуренции они могли открыть для себя новые ниши и для изобретательства, и для экспертной оценки продуктов и технологий, которая также очень важна для выявления новых направлений работы бизнеса", - добавил премьер. По его словам, очень важно создавать комфортную регуляторную среду. "Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть, необходимо, конечно, обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые так или иначе находятся за рубежом, даже в недружественных странах. Понимая всю сложность этого, надо тем не менее сделать всё, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию", - заявил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
11:40 04.01.2023 (обновлено: 11:46 04.01.2023)
 
Мишустин высказался о проблеме прав на интеллектуальную собственность

Мишустин призвал упростить процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Роспатента Юрий Зубов во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым заявил, что процесс регистрации прав на интеллектуальную собственность не должен быть сложным, а гарантия прав россиян на интеллектуальную собственность, в том числе за рубежом и в недружественных странах, должна быть обеспечена максимально.
"Регистрация прав на интеллектуальную собственность является очень важной составляющей, особенно в период, когда на нашу страну оказывается очень сильное санкционное давление… Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырёх месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что для новаторов нужно создать комфортные условия.
"Очень важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех наших потребителей, это и наши инноваторы, промышленники, предприниматели, которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения, свои новые проекты. Необходимо дать им возможность посмотреть то, что уже сделано другими, для того чтобы в нормальной, здоровой конкуренции они могли открыть для себя новые ниши и для изобретательства, и для экспертной оценки продуктов и технологий, которая также очень важна для выявления новых направлений работы бизнеса", - добавил премьер.
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По его словам, очень важно создавать комфортную регуляторную среду.
"Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть, необходимо, конечно, обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые так или иначе находятся за рубежом, даже в недружественных странах. Понимая всю сложность этого, надо тем не менее сделать всё, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию", - заявил Мишустин.
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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