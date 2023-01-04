Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/smartfon-1842994810.html
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном
Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:10
2023-01-04T02:10
технологии
сергей половников
смартфоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840335264_0:241:2788:1809_1920x0_80_0_0_be02f98b0f1b9f0d516d2d89dec69add.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за низкой температуры воздуха.Внутри мобильного телефона, который долго использовали на морозе, а потом принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат, предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. По его словам, из-за этого устройство может прийти в негодность. Впрочем, такое случается редко, и от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, уточнил эксперт.Аккумулятор гаджета может плохо функционировать при низкой температуре воздуха, но не стоит опасаться, что он внезапно потеряет заряд на морозе, продолжил эксперт."Батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается", – отметил Половников.Эксперт не советует использовать мобильный телефон на 40-градусном морозе. Но если температура воздуха не ниже минус 20 градусов, то холод не повлияет на работоспособность устройства, полагает он."Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/smartfon-1842209911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840335264_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_16f052beb231bce1f22737be62804e33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сергей половников, смартфоны
Технологии, Сергей Половников, Смартфоны
02:10 04.01.2023
 
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном

IT-эксперт Половников рекомендовал не пользоваться смартфоном при морозе в минус 40

© Фото предоставлено компанией RealmeСмартфоны
Смартфоны
© Фото предоставлено компанией Realme
Смартфоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за низкой температуры воздуха.
Внутри мобильного телефона, который долго использовали на морозе, а потом принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат, предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. По его словам, из-за этого устройство может прийти в негодность. Впрочем, такое случается редко, и от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, уточнил эксперт.
"Если долго держать его на морозе, то с ним произойдет ровно то же, что и с любой другой техникой. Ваш смартфон охладится, а потом вы принесете его в тепло, и он нагреется. В результате такого перепада температур может образоваться конденсат, после чего гаджет придет в негодность", – сказал Половников.
Аккумулятор гаджета может плохо функционировать при низкой температуре воздуха, но не стоит опасаться, что он внезапно потеряет заряд на морозе, продолжил эксперт.
"Батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается", – отметил Половников.
Эксперт не советует использовать мобильный телефон на 40-градусном морозе. Но если температура воздуха не ниже минус 20 градусов, то холод не повлияет на работоспособность устройства, полагает он.
"Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
Девушка фотографирует дизайнерскую ель - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 04:00Сказано в эфире
Что угрожает смартфону в Новый год и как его обезопасить? Советы эксперта
 
ТехнологииСергей ПоловниковСмартфоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала