https://ria.ru/20230104/smartfon-1842994810.html
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном - РИА Новости, 04.01.2023
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном
Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:10
2023-01-04T02:10
2023-01-04T02:10
технологии
сергей половников
смартфоны
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за низкой температуры воздуха.Внутри мобильного телефона, который долго использовали на морозе, а потом принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат, предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. По его словам, из-за этого устройство может прийти в негодность. Впрочем, такое случается редко, и от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, уточнил эксперт.Аккумулятор гаджета может плохо функционировать при низкой температуре воздуха, но не стоит опасаться, что он внезапно потеряет заряд на морозе, продолжил эксперт."Батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается", – отметил Половников.Эксперт не советует использовать мобильный телефон на 40-градусном морозе. Но если температура воздуха не ниже минус 20 градусов, то холод не повлияет на работоспособность устройства, полагает он."Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/smartfon-1842209911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сергей половников, смартфоны
Технологии, Сергей Половников, Смартфоны
Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном
IT-эксперт Половников рекомендовал не пользоваться смартфоном при морозе в минус 40
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил
, что может произойти с устройством из-за низкой температуры воздуха.
Внутри мобильного телефона, который долго использовали на морозе, а потом принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат, предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. По его словам, из-за этого устройство может прийти в негодность. Впрочем, такое случается редко, и от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, уточнил эксперт.
"Если долго держать его на морозе, то с ним произойдет ровно то же, что и с любой другой техникой. Ваш смартфон охладится, а потом вы принесете его в тепло, и он нагреется. В результате такого перепада температур может образоваться конденсат, после чего гаджет придет в негодность", – сказал Половников.
Аккумулятор гаджета может плохо функционировать при низкой температуре воздуха, но не стоит опасаться, что он внезапно потеряет заряд на морозе, продолжил эксперт.
"Батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается", – отметил Половников.
Эксперт не советует использовать мобильный телефон на 40-градусном морозе. Но если температура воздуха не ниже минус 20 градусов, то холод не повлияет на работоспособность устройства, полагает он.
"Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.