https://ria.ru/20230104/smartfon-1842994810.html

Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном

Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном - РИА Новости, 04.01.2023

Эксперт назвал температуру, при которой не стоит пользоваться смартфоном

Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T02:10

2023-01-04T02:10

2023-01-04T02:10

технологии

сергей половников

смартфоны

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Смартфоном не стоит пользоваться в мороз, считает IT-эксперт Сергей Половников. В интервью радио Sputnik он объяснил, что может произойти с устройством из-за низкой температуры воздуха.Внутри мобильного телефона, который долго использовали на морозе, а потом принесли в отапливаемое помещение, может образоваться конденсат, предупредил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. По его словам, из-за этого устройство может прийти в негодность. Впрочем, такое случается редко, и от кратковременного пребывания на холоде смартфон не пострадает, уточнил эксперт.Аккумулятор гаджета может плохо функционировать при низкой температуре воздуха, но не стоит опасаться, что он внезапно потеряет заряд на морозе, продолжил эксперт."Батарея должна работать при определенной температуре, если температура снижается, то батарея работает чуть хуже. Однако мгновенная разрядка батареи редко бывает связана с температурными перепадами. Ускоренная разрядка может произойти при перегреве батареи, это не зависит от погоды, это зависит от нагрузки, какую вы даете на смартфон. На морозе батарея, наоборот, меньше нагревается", – отметил Половников.Эксперт не советует использовать мобильный телефон на 40-градусном морозе. Но если температура воздуха не ниже минус 20 градусов, то холод не повлияет на работоспособность устройства, полагает он."Я не рекомендую использовать на улице смартфон, если будет минус 40 градусов. Впрочем, вы и не сможете, у вас пальцы окоченеют. А температура до минус 20 никак не повлияет", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/smartfon-1842209911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, сергей половников, смартфоны