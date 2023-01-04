Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных
Ирландский регулятор оштрафовал Meta на 413 миллионов долларов за утечки данных
Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора.
"Комиссия по защите данных объявила о завершении двух расследований … Комиссия по защите данных приняла решение оштрафовать Meta *Ireland на 210 миллионов евро (за нарушение общего регламента защиты персональных данных в Facebook*) и на 180 (за нарушения в Instagram*)", - заявила комиссия.
Отмечается, что жалобы на Facebook* и Instagram* были поданы 25 мая 2018 года.
Это не первый штраф для Meta* в Ирландии. В конце ноября 2022 года местный регулятор оштрафовал компанию на 265 миллионов евро из-за утечки данных пользователей из Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
28 ноября 2022, 17:41В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных