Рейтинг@Mail.ru
Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/shtraf-1843083707.html
Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных
Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных - РИА Новости, 04.01.2023
Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных
Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:23
2023-01-04T20:23
технологии
россия
ирландия
facebook
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/96/1562449651_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_f742803ca3802daef8d62a5eb4a07fcd.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора. Отмечается, что жалобы на Facebook* и Instagram* были поданы 25 мая 2018 года. Это не первый штраф для Meta* в Ирландии. В конце ноября 2022 года местный регулятор оштрафовал компанию на 265 миллионов евро из-за утечки данных пользователей из Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html
россия
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/96/1562449651_555:0:3286:2048_1920x0_80_0_0_2be6eed5dbf83e43d4bfc7a5bb0ad54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, ирландия, facebook, meta (метавселенная)
Технологии, Россия, Ирландия, Facebook, Meta (метавселенная)
20:23 04.01.2023
 
Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных

Ирландский регулятор оштрафовал Meta на 413 миллионов долларов за утечки данных

© РИА Новости / Алексей НичукинМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора.
"Комиссия по защите данных объявила о завершении двух расследований … Комиссия по защите данных приняла решение оштрафовать Meta *Ireland на 210 миллионов евро (за нарушение общего регламента защиты персональных данных в Facebook*) и на 180 (за нарушения в Instagram*)", - заявила комиссия.
Отмечается, что жалобы на Facebook* и Instagram* были поданы 25 мая 2018 года.
Это не первый штраф для Meta* в Ирландии. В конце ноября 2022 года местный регулятор оштрафовал компанию на 265 миллионов евро из-за утечки данных пользователей из Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 17:41
В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных
 
ТехнологииРоссияИрландияFacebookMeta (метавселенная)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала