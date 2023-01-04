https://ria.ru/20230104/shtraf-1843083707.html

Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных

Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных - РИА Новости, 04.01.2023

Ирландский регулятор оштрафовал Meta* за утечки данных

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:23

2023-01-04T20:23

2023-01-04T20:23

технологии

россия

ирландия

facebook

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала Meta* на 390 миллионов евро (413 миллионов долларов) за утечки данных, говорится в заявлении регулятора. Отмечается, что жалобы на Facebook* и Instagram* были поданы 25 мая 2018 года. Это не первый штраф для Meta* в Ирландии. В конце ноября 2022 года местный регулятор оштрафовал компанию на 265 миллионов евро из-за утечки данных пользователей из Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html

россия

ирландия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, ирландия, facebook, meta (метавселенная)