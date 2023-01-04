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Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица - РИА Новости, 04.01.2023
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Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица
Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица - РИА Новости, 04.01.2023
Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица
Хозяйка алабая, который на прогулке загрыз шпица, заплатит его владельцу более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:08
2023-01-04T15:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хозяйка алабая, который на прогулке загрыз шпица, заплатит его владельцу более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. Согласно материалам дела, инцидент произошел летом 2020 года. Алабай, который был без поводка и намордника, набросился на шпица и покусал его. Хозяин пострадавшего питомца отвез его в ветклинику, но спасти собаку не удалось. Вопрос компенсации решить в личном порядке не получилось, и мужчина обратился в суд. Там посмотрели запись с камеры наблюдения и присудили ему стоимость погибшей собаки, затраты на лечение, судебные расходы и моральный вред — всего более двухсот тысяч рублей. Ответчица настаивала, что у нее многолетний опыт в собаководстве, ее собака послушная и отличается мягким нравом, а драку спровоцировал шпиц. Суд посчитал эти доводы несостоятельными. "Анализ поведения собак в данной конфликтной ситуации, их владельцев для установления причины конфликта не подлежит оценке, поскольку анализ поведения имущества, к которому относятся собаки, не предусмотрен законом", — сказано в решении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
09:08 04.01.2023 (обновлено: 15:16 04.01.2023)
 
Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица

Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки алабая, загрызшего его шпица во время прогулки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Статуя богини правосудия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хозяйка алабая, который на прогулке загрыз шпица, заплатит его владельцу более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы.
Согласно материалам дела, инцидент произошел летом 2020 года. Алабай, который был без поводка и намордника, набросился на шпица и покусал его. Хозяин пострадавшего питомца отвез его в ветклинику, но спасти собаку не удалось.
Вопрос компенсации решить в личном порядке не получилось, и мужчина обратился в суд. Там посмотрели запись с камеры наблюдения и присудили ему стоимость погибшей собаки, затраты на лечение, судебные расходы и моральный вред — всего более двухсот тысяч рублей.
Ответчица настаивала, что у нее многолетний опыт в собаководстве, ее собака послушная и отличается мягким нравом, а драку спровоцировал шпиц. Суд посчитал эти доводы несостоятельными.
"Анализ поведения собак в данной конфликтной ситуации, их владельцев для установления причины конфликта не подлежит оценке, поскольку анализ поведения имущества, к которому относятся собаки, не предусмотрен законом", — сказано в решении.
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