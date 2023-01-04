https://ria.ru/20230104/shpits-1843011165.html

Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица

Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица - РИА Новости, 04.01.2023

Москвич отсудил 200 тысяч рублей у хозяйки собаки, загрызшей его шпица

Хозяйка алабая, который на прогулке загрыз шпица, заплатит его владельцу более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T09:08

2023-01-04T09:08

2023-01-04T15:16

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Хозяйка алабая, который на прогулке загрыз шпица, заплатит его владельцу более двухсот тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Кузьминском суде Москвы. Согласно материалам дела, инцидент произошел летом 2020 года. Алабай, который был без поводка и намордника, набросился на шпица и покусал его. Хозяин пострадавшего питомца отвез его в ветклинику, но спасти собаку не удалось. Вопрос компенсации решить в личном порядке не получилось, и мужчина обратился в суд. Там посмотрели запись с камеры наблюдения и присудили ему стоимость погибшей собаки, затраты на лечение, судебные расходы и моральный вред — всего более двухсот тысяч рублей. Ответчица настаивала, что у нее многолетний опыт в собаководстве, ее собака послушная и отличается мягким нравом, а драку спровоцировал шпиц. Суд посчитал эти доводы несостоятельными. "Анализ поведения собак в данной конфликтной ситуации, их владельцев для установления причины конфликта не подлежит оценке, поскольку анализ поведения имущества, к которому относятся собаки, не предусмотрен законом", — сказано в решении.

https://ria.ru/20221227/rebenok-1841642786.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия