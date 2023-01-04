https://ria.ru/20230104/sholts-1842998788.html

Рейтинг Шольца за год упал на 24 пункта

Рейтинг Шольца за год упал на 24 пункта - РИА Новости, 04.01.2023

Рейтинг Шольца за год упал на 24 пункта

Рейтинг доверия канцлера ФРГ Олафа Шольца за год упал на 24 процентных пункта, до 33%, следует из опроса Trendbarometer, проведенного для немецких телеканалов... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T02:49

2023-01-04T02:49

2023-01-04T05:07

олаф шольц

германия

франк-вальтер штайнмайер

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БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Рейтинг доверия канцлера ФРГ Олафа Шольца за год упал на 24 процентных пункта, до 33%, следует из опроса Trendbarometer, проведенного для немецких телеканалов RTL и N-tv в период с 15 по 22 декабря 2022 года. Уточняется, что федеральное правительство за год потеряло 22 процентных пункта. Также на 13 процентных пунктов снизился показатель бундестага (до 37%) и на 12 процентных пунктов — президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (до 63%). На рубеже 2022/23 года доверие к правительствам земель, муниципальным советам, городским и муниципальным администрациям упало на 9 процентных пунктов по каждому показателю. Снижение доверия к Европейскому Союзу и политическим партиям несколько меньше — по семь процентных пунктов. Опрос был проведен институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa по заказу RTL Германии с 15 по 22 декабря 2022 года. В нем приняли участие 4003 респондента.

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/germaniya-1842672424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221231/sholts-1842597291.html

германия

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олаф шольц, германия, франк-вальтер штайнмайер