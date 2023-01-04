https://ria.ru/20230104/shmygal-1843085860.html

Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год

Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год - РИА Новости, 04.01.2023

Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год

Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год, среди которых энергетика и создание инфраструктуры безопасности. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:48

2023-01-04T20:48

2023-01-04T20:50

в мире

денис шмыгаль

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нато

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год, среди которых энергетика и создание инфраструктуры безопасности. По его словам, первоочередными задачами правительства на 2023 год являются обеспечение армии, оборона и сохранность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетический фронт, восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса. В десятку первоочередных направлений также вошли ветеранская политика, образование, реформа децентрализации, внедрение обязательного пенсионного накопления, реформа фондового рынка и рынка капиталов, а также реформа управления госсобственностью и государственного управления.

https://ria.ru/20230104/energosistema-1843065224.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, украина, евросоюз, нато