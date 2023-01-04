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Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год - РИА Новости, 04.01.2023
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Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год
Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год - РИА Новости, 04.01.2023
Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год
Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год, среди которых энергетика и создание инфраструктуры безопасности. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:48
2023-01-04T20:50
в мире
денис шмыгаль
украина
евросоюз
нато
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год, среди которых энергетика и создание инфраструктуры безопасности. По его словам, первоочередными задачами правительства на 2023 год являются обеспечение армии, оборона и сохранность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетический фронт, восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса. В десятку первоочередных направлений также вошли ветеранская политика, образование, реформа децентрализации, внедрение обязательного пенсионного накопления, реформа фондового рынка и рынка капиталов, а также реформа управления госсобственностью и государственного управления.
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в мире, денис шмыгаль, украина, евросоюз, нато
В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Евросоюз, НАТО
20:48 04.01.2023 (обновлено: 20:50 04.01.2023)
 
Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год

Шмыгаль назвал приоритеты властей Украины на 2023 год, среди них энергетика и укрытия

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль назвал десять ключевых приоритетов правительства на 2023 год, среди которых энергетика и создание инфраструктуры безопасности.
"В 2023 году будет активно создаваться инфраструктура безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешей доступности. Еще один из ключевых приоритетов – энергетический фронт. Восстановление Украины также в числе приоритетов", - приводит слова Шмыгаля "Правительственный портал".
По его словам, первоочередными задачами правительства на 2023 год являются обеспечение армии, оборона и сохранность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетический фронт, восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и программы поддержки бизнеса.
В десятку первоочередных направлений также вошли ветеранская политика, образование, реформа децентрализации, внедрение обязательного пенсионного накопления, реформа фондового рынка и рынка капиталов, а также реформа управления госсобственностью и государственного управления.
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Вчера, 16:58
На Украине хотят создать децентрализованную энергосистему
 
В миреДенис ШмыгальУкраинаЕвросоюзНАТО
 
 
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