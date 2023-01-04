https://ria.ru/20230104/shelf-1843063413.html

Ямальской шельфовой компании предоставили два участка недр в Карском море

Ямальской шельфовой компании предоставили два участка недр в Карском море - РИА Новости, 04.01.2023

Ямальской шельфовой компании предоставили два участка недр в Карском море

Правительство РФ предоставило Ямальской шельфовой компании право пользования двумя участками углеводородов в Карском море без аукциона, следует из распоряжения... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:36

2023-01-04T16:36

2023-01-04T17:00

экономика

карское море

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Правительство РФ предоставило Ямальской шельфовой компании право пользования двумя участками углеводородов в Карском море без аукциона, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на интернет-портале правовой информации."Предоставить... обществу... "Ямальская шельфовая компания" право пользования участками недр... федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов... для геологического изучения недр в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", - говорится в документе.Уточняется, что это участки Восточно-Сеяхинский и Среднеобский, границы которых проходят по береговой линии Обской губы Карского моря.Ранее, в июне, правительство уже предоставило по заявительному приципу "Ямалшельфу" четыре участка недр для поиска месторождений углеводородов в Карском море. Тогда компания получила участки Байдарацкий и Усть-Обский 2, 3 и 4.Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Но граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.

https://ria.ru/20230102/gaz-1842827055.html

карское море

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, карское море, россия