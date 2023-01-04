В Бельгии сделали признание о влиянии санкций на жизнь россиян
RTBF: жизнь россиян после ужесточения западных санкций не изменилась
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетители в помещениях торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити" в Москве
Посетители в помещениях торгово-развлекательного центра "Афимолл-Сити" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Санкции, введенные против России, не вынуждают россиян выходить на улицы с протестами, повседневная жизнь россиян после ужесточения ограничений со стороны Запада не изменилась, такое признание в сюжете для бельгийской телерадиокомпании RTBF сделал ее корреспондент в Москве Луи Портал.
Западные бренды, которые покинули страну, по большей части были заменены, будь то косметика, мода или продукты питания, отметил он.
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“Российские, турецкие или китайские компании поспешили занять высвободившиеся места в торговых центрах. Отсутствие некоторых товаров и, особенно, предметов роскоши касается лишь немногих состоятельных россиян, которые могут позволить себе путешествовать по Европе”, – говорится в материале.
Лишь промышленность, утверждает Портал, столкнулась с нехваткой электронных компонентов, что сказывается на занятости. Но для того, чтобы российская экономика “встала на колени”, как предсказывали в марте некоторые западные чиновники, потребуется еще несколько месяцев, если не лет, констатировал корреспондент.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже девять санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Эти меры обернулись проблемами для самих США и Европы — привели к росту цен на продукты питания и топливо. В России не раз заявляли, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финстабильность. По словам Владимира Путина, Европа зашла в санкционный тупик.
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