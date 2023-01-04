https://ria.ru/20230104/sammit-1843087475.html

Турция проведет международный газовый саммит в феврале

Турция проведет международный газовый саммит в феврале - РИА Новости, 04.01.2023

Турция проведет международный газовый саммит в феврале

Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:10

2023-01-04T21:10

2023-01-04T21:10

в мире

северная македония

турция

экономика

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АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию. По его словам, турецкие предприниматели в Северной Македонии взялись за выполнение важных задач и внесли значительный вклад в их решение. Заявив, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, Донмез сообщил, что "в феврале будет организован международный газовый саммит и что турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии", передает телеканал CNN Türk. По словам турецкого министра, газовая инфраструктура страны "становится доступной и для стран региона".

https://ria.ru/20230104/erdogan-1843013984.html

северная македония

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северная македония, турция, экономика