Турция проведет международный газовый саммит в феврале
Глава Минэнерго Турции Донмез: международный газовый саммит пройдет в феврале
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Архивное фото
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию.
По его словам, турецкие предприниматели в Северной Македонии взялись за выполнение важных задач и внесли значительный вклад в их решение.
Заявив, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, Донмез сообщил, что "в феврале будет организован международный газовый саммит и что турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии", передает телеканал CNN Türk.
По словам турецкого министра, газовая инфраструктура страны "становится доступной и для стран региона".