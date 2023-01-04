Рейтинг@Mail.ru
Турция проведет международный газовый саммит в феврале - РИА Новости, 04.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230104/sammit-1843087475.html
Турция проведет международный газовый саммит в феврале
Турция проведет международный газовый саммит в феврале - РИА Новости, 04.01.2023
Турция проведет международный газовый саммит в феврале
Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T21:10
2023-01-04T21:10
в мире
северная македония
турция
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_10:0:2520:1412_1920x0_80_0_0_156dd88646b19e63989e7e398b56b4ad.png
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию. По его словам, турецкие предприниматели в Северной Македонии взялись за выполнение важных задач и внесли значительный вклад в их решение. Заявив, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, Донмез сообщил, что "в феврале будет организован международный газовый саммит и что турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии", передает телеканал CNN Türk. По словам турецкого министра, газовая инфраструктура страны "становится доступной и для стран региона".
https://ria.ru/20230104/erdogan-1843013984.html
северная македония
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835598136_324:0:2207:1412_1920x0_80_0_0_10b2ba0d3fbb45e63e46e8ff91accf7f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная македония, турция, экономика
В мире, Северная Македония, Турция, Экономика
21:10 04.01.2023
 
Турция проведет международный газовый саммит в феврале

Глава Минэнерго Турции Донмез: международный газовый саммит пройдет в феврале

© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıТурция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Турция установила на глубине 2,2 тысячи метров в море 280-тонный резервуар, который будет собирать поступающий из скважин черноморский газ. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Турция проведет международный газовый саммит в феврале, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в ходе визита в Северную Македонию.
По его словам, турецкие предприниматели в Северной Македонии взялись за выполнение важных задач и внесли значительный вклад в их решение.
Заявив, что в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании с Северной Македонией, Донмез сообщил, что "в феврале будет организован международный газовый саммит и что турецкая сторона пригласила на него министра экономики Северной Македонии", передает телеканал CNN Türk.
По словам турецкого министра, газовая инфраструктура страны "становится доступной и для стран региона".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 09:37
Эрдоган хочет обсудить с Путиным тему газового хаба, сообщил источник
 
В миреСеверная МакедонияТурцияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала