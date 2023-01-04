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СМИ: в Румынии возбудили дело из-за изображения российских военных
СМИ: в Румынии возбудили дело из-за изображения российских военных - РИА Новости, 04.01.2023
СМИ: в Румынии возбудили дело из-за изображения российских военных
Жители румынской коммуны Берзунцы на ежегодном маскараде иронично изобразили российских военных и военную технику с буквой Z, призывая к насилию, полиция... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:17
2023-01-04T02:17
2023-01-04T05:10
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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Жители румынской коммуны Берзунцы на ежегодном маскараде иронично изобразили российских военных и военную технику с буквой Z, призывая к насилию, полиция возбудила уголовное дело, передает телеканал Digi 24.Полиция начала проверку на основании получивших огласку видеозаписей. На окадрах заметно, что жители румынской коммуны превратили тракторы и легковые автомобили в "бомбардировщики" и "БТР" с буквами Z на боку. Организаторы заявили, что не поддерживают Россию, но хотели таким образом привлечь внимание к ситуации на Украине. Полиции предстоит изучить видеозапись и обстоятельства инцидента, чтобы определить, какие именно обвинения выдвинуть организаторам. "Образы, которые я видел, никоим образом не представляют традиции ни области, ни уезда, ни нашей страны, поэтому, я думаю, мы не можем воспринимать войну рядом с нами как шутку, независимо от того, каков был замысел организаторов. Я не думаю, что мы можем пародировать войну, это очень серьезная и болезненная вещь", - заявил журналистам председатель регионального совета Бакэу Валентин Иванча. Маскарад в Берзунцы проходит ежегодно, жители коммуны каждый раз выбирают новую тему.
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02:17 04.01.2023 (обновлено: 05:10 04.01.2023)
СМИ: в Румынии возбудили дело из-за изображения российских военных
Digi 24: полиция Румынии возбудила дело из-за изображения российских военных на маскараде
КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости.
Жители румынской коммуны Берзунцы на ежегодном маскараде иронично изобразили российских военных и военную технику с буквой Z, призывая к насилию, полиция возбудила уголовное дело, передает
телеканал Digi 24.
"Полицейские инспектората полиции уезда Бакэу возбудили уголовное дело, в рамках которого они расследуют тот факт, что во время маскарада в коммуне Берзунцы несколько человек, одетых как российские солдаты, проехали на автомобилях с буквой Z, имитирующих военную технику. Сообщения мужчин в масках подстрекали к насилию", - сообщает телеканал.
Полиция начала проверку на основании получивших огласку видеозаписей. На окадрах заметно, что жители румынской коммуны превратили тракторы и легковые автомобили в "бомбардировщики" и "БТР" с буквами Z на боку. Организаторы заявили, что не поддерживают Россию
, но хотели таким образом привлечь внимание к ситуации на Украине
.
Полиции предстоит изучить видеозапись и обстоятельства инцидента, чтобы определить, какие именно обвинения выдвинуть организаторам.
"Образы, которые я видел, никоим образом не представляют традиции ни области, ни уезда, ни нашей страны, поэтому, я думаю, мы не можем воспринимать войну рядом с нами как шутку, независимо от того, каков был замысел организаторов. Я не думаю, что мы можем пародировать войну, это очень серьезная и болезненная вещь", - заявил журналистам председатель регионального совета Бакэу Валентин Иванча.
Маскарад в Берзунцы проходит ежегодно, жители коммуны каждый раз выбирают новую тему.