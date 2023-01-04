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Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи - РИА Новости, 04.01.2023
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Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи - РИА Новости, 04.01.2023
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T04:30
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джереми реннер
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в результате несчастного случая, опубликовал селфи с больничной койки и поблагодарил своих фанатов за слова поддержки.По данным портала TMZ, актер потерял много крови после того, как в понедельник снегоуборочная машина наехала ему на ногу. Как отмечал ранее портал, полиция конфисковала снегоуборочную машину. Ранее сообщалось, что Реннер перенес операцию и находится в критическом, но стабильном состоянии."Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер на своей странице в Instagram*.Чуть более чем за час этот пост актера собрал более 2,2 миллиона "лайков".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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джереми реннер, россия
Джереми Реннер, Россия
04:30 04.01.2023 (обновлено: 05:04 04.01.2023)
 
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи

Звезда Marvel Реннер сделал первое после несчастного случая селфи с больничной койки

© AP Photo / Ahn Young-joonАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Актер Джереми Реннер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в результате несчастного случая, опубликовал селфи с больничной койки и поблагодарил своих фанатов за слова поддержки.
По данным портала TMZ, актер потерял много крови после того, как в понедельник снегоуборочная машина наехала ему на ногу. Как отмечал ранее портал, полиция конфисковала снегоуборочную машину. Ранее сообщалось, что Реннер перенес операцию и находится в критическом, но стабильном состоянии.
"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер на своей странице в Instagram*.
Чуть более чем за час этот пост актера собрал более 2,2 миллиона "лайков".

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
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