https://ria.ru/20230104/renner-1843000966.html
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи - РИА Новости, 04.01.2023
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи
Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T04:30
2023-01-04T04:30
2023-01-04T05:04
джереми реннер
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в результате несчастного случая, опубликовал селфи с больничной койки и поблагодарил своих фанатов за слова поддержки.По данным портала TMZ, актер потерял много крови после того, как в понедельник снегоуборочная машина наехала ему на ногу. Как отмечал ранее портал, полиция конфисковала снегоуборочную машину. Ранее сообщалось, что Реннер перенес операцию и находится в критическом, но стабильном состоянии."Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер на своей странице в Instagram*.Чуть более чем за час этот пост актера собрал более 2,2 миллиона "лайков".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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джереми реннер, россия
04:30 04.01.2023 (обновлено: 05:04 04.01.2023)
Голливудский актер Реннер сделал первое после несчастного случая селфи
Звезда Marvel Реннер сделал первое после несчастного случая селфи с больничной койки
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Двукратный номинант на премию "Оскар" и исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной Marvel американский актер Джереми Реннер, ранее пострадавший в результате несчастного случая, опубликовал селфи с больничной койки и поблагодарил своих фанатов за слова поддержки.
По данным портала TMZ, актер потерял много крови после того, как в понедельник снегоуборочная машина наехала ему на ногу. Как отмечал ранее портал, полиция конфисковала снегоуборочную машину. Ранее сообщалось, что Реннер перенес операцию и находится в критическом, но стабильном состоянии.
"Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам", - написал Реннер на своей странице в Instagram*.
Чуть более чем за час этот пост актера собрал более 2,2 миллиона "лайков".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.