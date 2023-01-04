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В Ростовской области во вторник сработала система ПВО - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/pvo-1843023984.html
В Ростовской области во вторник сработала система ПВО
В Ростовской области во вторник сработала система ПВО - РИА Новости, 04.01.2023
В Ростовской области во вторник сработала система ПВО
Система ПВО сработала в Ростовской области во вторник вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T11:15
2023-01-04T12:20
ростовская область
происшествия
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области во вторник вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что во вторник вечером в 10 километрах к северу от Ростова-на-Дону очевидцы видели работу ПВО. На опубликованных видео виден светящийся объект в ночном небе, а затем вспышка и слышен громкий звук. Власти региона заявили, что ситуация в регионе стабильная, и призвали земляков не поддаваться панике."Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 километрах от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - написал Голубев в Telegram.Он попросил всех сохранять спокойствие. "Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны", - отметил он.
https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
11:15 04.01.2023 (обновлено: 12:20 04.01.2023)
 
В Ростовской области во вторник сработала система ПВО

Губернатор Голубев заявил о срабатывании системы ПВО в Ростовской области 3 января

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка С-125 войск ПВО
Зенитно-ракетная установка С-125 войск ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Зенитно-ракетная установка С-125 войск ПВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области во вторник вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что во вторник вечером в 10 километрах к северу от Ростова-на-Дону очевидцы видели работу ПВО. На опубликованных видео виден светящийся объект в ночном небе, а затем вспышка и слышен громкий звук. Власти региона заявили, что ситуация в регионе стабильная, и призвали земляков не поддаваться панике.
"Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 километрах от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - написал Голубев в Telegram.
Он попросил всех сохранять спокойствие. "Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны", - отметил он.
Валерия Петрусевич - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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