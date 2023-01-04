https://ria.ru/20230104/pvo-1843023984.html

В Ростовской области во вторник сработала система ПВО

В Ростовской области во вторник сработала система ПВО - РИА Новости, 04.01.2023

В Ростовской области во вторник сработала система ПВО

Система ПВО сработала в Ростовской области во вторник вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T11:15

2023-01-04T11:15

2023-01-04T12:20

ростовская область

происшествия

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в Ростовской области во вторник вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация, что во вторник вечером в 10 километрах к северу от Ростова-на-Дону очевидцы видели работу ПВО. На опубликованных видео виден светящийся объект в ночном небе, а затем вспышка и слышен громкий звук. Власти региона заявили, что ситуация в регионе стабильная, и призвали земляков не поддаваться панике."Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 километрах от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 километра был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации", - написал Голубев в Telegram.Он попросил всех сохранять спокойствие. "Для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами противовоздушной обороны", - отметил он.

https://ria.ru/20230104/volonter-1840769699.html

ростовская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, происшествия