https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы" - РИА Новости, 04.01.2023
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"
Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон". РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:41
2023-01-04T13:41
2023-01-04T14:03
общество
владимир путин
безопасность
россия
циркон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791385654_0:0:1594:896_1920x0_80_0_0_bea2d4dd6e14e35935e9572f43e27307.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон".Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/tsirkon-1843045402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791385654_217:0:1412:896_1920x0_80_0_0_513040e7749e5988fe465a137fc2ffd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, безопасность, россия, циркон
Общество, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Циркон
13:41 04.01.2023 (обновлено: 14:03 04.01.2023)
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"
Президент Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"