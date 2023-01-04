https://ria.ru/20230104/putin-1843042364.html

Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"

Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы" - РИА Новости, 04.01.2023

Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"

Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон". РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:41

2023-01-04T13:41

2023-01-04T14:03

общество

владимир путин

безопасность

россия

циркон

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон".Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230104/tsirkon-1843045402.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, безопасность, россия, циркон