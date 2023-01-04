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Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы" - РИА Новости, 04.01.2023
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Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы" - РИА Новости, 04.01.2023
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"
Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон". РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:41
2023-01-04T14:03
общество
владимир путин
безопасность
россия
циркон
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон".Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами"."Я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230104/tsirkon-1843045402.html
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общество, владимир путин, безопасность, россия, циркон
Общество, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Циркон
13:41 04.01.2023 (обновлено: 14:03 04.01.2023)
 
Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"

Президент Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые производят "Цирконы"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил специалистов ОПК, которые стали серийно производить гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон".
Глава государства принимает участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков", оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами".
"Я сейчас и вот здесь, что называется, хочу поблагодарить прежде всего специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие", - сказал Путин.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
Вчера, 13:58Оружие
Путин: система "Циркон" способна надежно защитить безопасность страны
 
ОбществоВладимир ПутинБезопасностьРоссияЦиркон
 
 
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