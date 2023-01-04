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Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230104/ptsu-1843094486.html
Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре
Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 04.01.2023
Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре
Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества, сообщила... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T22:57
2023-01-04T22:57
религия
справки
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий. "После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель "Православной церкви Украины" и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842780914.html
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справки, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Справки, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
22:57 04.01.2023
 
Глава ПЦУ проведет рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической ПЦУ совершит первое богослужение в Киево-Печерской лавре в Рождество

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Рождества, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. В конце декабря украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил о создании межведомственной комиссии по изучению вопроса использования имущества Киево-Печерской лавры. Как он выразился, "у правоохранительных органов есть свой трек, у нас - это сохранение имущества, правомерность использования по назначению имущества". Также Ткаченко заявил, что до завершения проверки комиссии в Успенском и Трапезном храмах не будут проводиться богослужения ни одной из конфессий.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 01:12Религия
В Киево-Печерской Лавре сообщили о гонениях на монахов
"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель "Православной церкви Украины" и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года", - говорится в сообщении на сайте УПЦ.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е – со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
1 января, 14:35Религия
Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры
 
РелигияСправкиУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьКиево-Печерская Лавра
 
 
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