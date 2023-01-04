Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России
Экс-премьер Бельгии Верхофстадт заявил о нулевом эффекте от санкций против России
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России.
"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", - написал политик на своей странице в Twitter.
Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между Россией и ЕС, выразил мнение, что санкции пошли только на пользу России. Согласно приведенным данным, Россия увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%. В октябре МВФ в своем докладе спрогнозировал спад российской экономики в 2022 году на 3,4 процента.