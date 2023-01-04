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Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России - РИА Новости, 04.01.2023
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Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России
Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России - РИА Новости, 04.01.2023
Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России
Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:16
2023-01-04T02:16
ги верхофстадт
россия
украина
евросоюз
санкции
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России."Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", - написал политик на своей странице в Twitter.Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между Россией и ЕС, выразил мнение, что санкции пошли только на пользу России. Согласно приведенным данным, Россия увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%. В октябре МВФ в своем докладе спрогнозировал спад российской экономики в 2022 году на 3,4 процента.
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ги верхофстадт, россия, украина, евросоюз, санкции
Ги Верхофстадт, Россия, Украина, Евросоюз, Санкции
02:16 04.01.2023
 
Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России

Экс-премьер Бельгии Верхофстадт заявил о нулевом эффекте от санкций против России

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Москва, Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России.
"Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", - написал политик на своей странице в Twitter.
Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между Россией и ЕС, выразил мнение, что санкции пошли только на пользу России. Согласно приведенным данным, Россия увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%. В октябре МВФ в своем докладе спрогнозировал спад российской экономики в 2022 году на 3,4 процента.
 
Ги ВерхофстадтРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции
 
 
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