https://ria.ru/20230104/proval-1842998205.html

Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России

Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России - РИА Новости, 04.01.2023

Экс-премьер Бельгии признал полный провал санкций против России

Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T02:16

2023-01-04T02:16

2023-01-04T02:16

ги верхофстадт

россия

украина

евросоюз

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт признал провал санкционной политики Евросоюза против России."Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие", - написал политик на своей странице в Twitter.Верхофстадт, ссылаясь на таблицу показателей торговли между Россией и ЕС, выразил мнение, что санкции пошли только на пользу России. Согласно приведенным данным, Россия увеличила торговый оборот с большинством стан Евросоюза, сравнивая период с февраля по август 2022 года с данными за год ранее.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.Как ранее отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, период адаптации страны к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались. "Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - указал он. Премьер добавил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%. В октябре МВФ в своем докладе спрогнозировал спад российской экономики в 2022 году на 3,4 процента.

https://ria.ru/20230103/spad-1842887616.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ги верхофстадт, россия, украина, евросоюз, санкции