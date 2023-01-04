https://ria.ru/20230104/programmy-1843088611.html

Названы самые популярные неполитические ток-шоу будней

Названы самые популярные неполитические ток-шоу будней - РИА Новости, 04.01.2023

Названы самые популярные неполитические ток-шоу будней

Программы Первого канала "На самом деле" и "Пусть говорят" заняли две первые позиции среди неполитических ток-шоу будней 2022 года, сообщили РИА Новости в ВГТРК РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T21:28

2023-01-04T21:28

2023-01-04T21:28

общество

андрей малахов

нтв (телеканал)

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Программы Первого канала "На самом деле" и "Пусть говорят" заняли две первые позиции среди неполитических ток-шоу будней 2022 года, сообщили РИА Новости в ВГТРК по данным Mediascope. Отмечается, что анализ данных проведен холдингом ВГТРК на основе данных Mediascope среди населения России старше 4-х лет. В Mediascope данные подтвердили РИА Новости. "По итогам 2022 года две первые позиции среди неполитических ток-шоу будней занимают "На самом деле" и "Пусть говорят" - Первый канал. На третьем месте "ДНК" - телеканал НТВ. В силу специфики года многие неполитические форматы в эфире "большой тройки" выходили не весь год", - говорится в сообщении. Добавляется, что четвертое место заняла программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на "России-1" и пятое место досталось программе "Мужское/Женское" на Первом канале. "Стартовавший в 2022 году воскресный формат Андрея Малахова "Песни от всей души" на телеканале "Россия" по итогам года занимает первое место по популярности среди всех регулярных еженедельных неполитических и развлекательных шоу", - продолжается в сообщении. Также сообщается, что второе место тоже у телеканала "Россия" с программой "Привет, Андрей", третье заняла программа Первого канала - "Поле чудес".

https://ria.ru/20230104/kiselev-1843087704.html

https://ria.ru/20230104/rossiya-1843086545.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей малахов, нтв (телеканал), первый канал (телеканал)