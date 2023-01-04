11:16 04.01.2023 (обновлено: 14:34 04.01.2023)
Польское телевидение рассказало правду о России
На бегущей строке польского TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России"
© TVP InfoСкриншот трансляции польского телеканала TVP Info
© TVP Info
Скриншот трансляции польского телеканала TVP Info
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На бегущей строке информационной программы центрального польского телевидения TVP Info появилась надпись "Героическая оборона России", об этом пишет Gazeta Polska.
Во время эфира ведущая программы на телеканале дала описание ситуации на линии соприкосновения на Украине, ее речь сопровождалась красной бегущей полосой со словами "Героическая оборона России".
Читатели портала газеты не преминули отреагировать на инцидент.
"Иногда по ошибке в эфир пускают правду", — пишет rysio_lodowka.
"На самом деле никакой ошибки. Россия сражается за то, чтобы США не поставили ракеты с ядерными головками у их границ", — отметил Myszoptak.
"Оговорка по Фрейду", — сыронизировал o.zagloba.
"Кто-то на ТВ вместо утреннего кофе хлебнул эликсира правды", — саркастично прокомментировал eiree_z_bagien.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>