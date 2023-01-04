https://ria.ru/20230104/poteri-1843019975.html

Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:33

2023-01-04T10:33

2023-01-04T10:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 35 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника.

https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины