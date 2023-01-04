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Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/poteri-1843019975.html
Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:33
2023-01-04T10:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 35 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника.
https://ria.ru/20230104/makeevka-1843014936.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:33 04.01.2023
 
Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска потеряли более 35 человек и два танка за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация"
Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие МО РФ у самоходной артиллерийской установки 2СЗ "Акация". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 35 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника.
Сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенного здания ПТУ № 19 в Макеевке - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
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Пушилин отметил мужество военных, спасавших товарищей в Макеевке
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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