https://ria.ru/20230104/poltava-1843013281.html
Мэр Полтавы назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным
Мэр Полтавы назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным - РИА Новости, 04.01.2023
Мэр Полтавы назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным
Мэр Полтавы Александр Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и заявил, что подозрение Службы безопасности Украины в отношении него является... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T09:32
2023-01-04T09:32
2023-01-04T14:59
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мэр Полтавы Александр Мамай опубликовал обращение к Владимиру Зеленскому и заявил, что подозрение Службы безопасности Украины в отношении него является политически мотивированным. Ранее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы. "Двадцать девятого декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего не делал. <...> Оно является необоснованным и политически мотивированным. <...> Год на меня охотятся, если точнее, на мою должность", — заявил мэр в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.По словам Мамая, его обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции он сообщил информацию, которая связана с обеспечением украинских военнослужащих. В своем обращении мэр Полтавы подчеркнул, что эта информация является не засекреченной, а открытой. "Меня обвиняют в том, что я 15 декабря сообщил абсолютно открытую информацию, которая готовилась в областной военной администрации, ее видели большое количество сотрудников", — добавил он.При этом ранее в СБ Украины заявляли, что подозреваемый распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом украинских войск, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами.Мэр Полтавы заявил, что если решение в отношении него будет принято, то это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности, а право людей на выбор будет растоптано.
https://ria.ru/20221229/poltava-1842176976.html
https://ria.ru/20221210/upts-1837714573.html
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в мире, александр мамай, владимир зеленский, полтава, украина
В мире, Александр Мамай, Владимир Зеленский, Полтава, Украина
09:32 04.01.2023 (обновлено: 14:59 04.01.2023)
Мэр Полтавы назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным
Мэр Полтавы Мамай назвал подозрение спецслужб Украины политически мотивированным
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Мэр Полтавы Александр Мамай опубликовал
обращение к Владимиру Зеленскому и заявил, что подозрение Службы безопасности Украины в отношении него является политически мотивированным.
Ранее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о том, что мэру Полтавы сообщено о подозрении в распространении информации о размещении украинских войск, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
"Двадцать девятого декабря 2022 года я получил подозрение в том, чего не делал. <...> Оно является необоснованным и политически мотивированным. <...> Год на меня охотятся, если точнее, на мою должность", — заявил мэр в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Мамая, его обвинили в том, что 15 декабря на пресс-конференции он сообщил информацию, которая связана с обеспечением украинских военнослужащих. В своем обращении мэр Полтавы подчеркнул, что эта информация является не засекреченной, а открытой. "Меня обвиняют в том, что я 15 декабря сообщил абсолютно открытую информацию, которая готовилась в областной военной администрации, ее видели большое количество сотрудников", — добавил он.
При этом ранее в СБ Украины заявляли, что подозреваемый распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом украинских войск, ни Минобороны, ни иными уполномоченными государственными органами.
Мэр Полтавы заявил, что если решение в отношении него будет принято, то это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности, а право людей на выбор будет растоптано.