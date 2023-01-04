https://ria.ru/20230104/polsha-1843061838.html

Польша купила у США партию танков Abrams

Польша купила у США партию танков Abrams - РИА Новости, 04.01.2023

Польша купила у США партию танков Abrams

Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams, сообщает Министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T16:22

2023-01-04T16:22

2023-01-04T17:06

в мире

мариуш блащак

польша

сша

южная корея

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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams, сообщает Министерство национальной обороны республики.Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Польше 116 танков Abrams вместе с боеприпасами."Вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского", — говорится в сообщении. Отмечается, что первые экземпляры американских Abrams поступят польским военным уже в текущем году.В состав логистического пакета входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Учебный пакет включает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала.Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.Ранее Польша подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams. Также у Польши достигнуто соглашение о покупке в Южной Корее одной тысячи танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.

https://ria.ru/20230102/polsha-1842837729.html

https://ria.ru/20221116/oruzhie-1831964412.html

польша

сша

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуш блащак, польша, сша, южная корея, m1 abrams