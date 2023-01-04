https://ria.ru/20230104/polsha-1843061838.html
Польша купила у США партию танков Abrams
Польша купила у США партию танков Abrams - РИА Новости, 04.01.2023
Польша купила у США партию танков Abrams
Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams, сообщает Министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T16:22
2023-01-04T16:22
2023-01-04T17:06
в мире
мариуш блащак
польша
сша
южная корея
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ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams, сообщает Министерство национальной обороны республики.Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Польше 116 танков Abrams вместе с боеприпасами."Вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского", — говорится в сообщении. Отмечается, что первые экземпляры американских Abrams поступят польским военным уже в текущем году.В состав логистического пакета входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Учебный пакет включает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала.Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.Ранее Польша подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams. Также у Польши достигнуто соглашение о покупке в Южной Корее одной тысячи танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.
https://ria.ru/20230102/polsha-1842837729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуш блащак, польша, сша, южная корея, m1 abrams
В мире, Мариуш Блащак, Польша, США, Южная Корея, M1 Abrams
16:22 04.01.2023 (обновлено: 17:06 04.01.2023)
Польша купила у США партию танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
ВАРШАВА, 4 янв — РИА Новости. Польша приобрела у США дополнительно 116 танков Abrams, сообщает Министерство национальной обороны республики.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Польше 116 танков Abrams вместе с боеприпасами.
"Вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак
утвердил контракт на поставку 116 танков М1А1 Abrams для Войска польского", — говорится в сообщении.
Отмечается, что первые экземпляры американских Abrams поступят польским военным уже в текущем году.
"Предметом договора, заключенного с американской стороной, является поставка 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям Вооруженных сил Республики Польши, а также сопутствующей техники, в том числе машин технического обеспечения и машин управления", — говорится в сообщении.
В состав логистического пакета входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Учебный пакет включает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Польша подписала контракт на поставку из США 250 танков Abrams. Также у Польши достигнуто соглашение о покупке в Южной Корее
одной тысячи танков K2, первые из которых уже начали поступать в страну.