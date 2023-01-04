https://ria.ru/20230104/polsha-1842998484.html

Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях - РИА Новости, 04.01.2023

Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны,... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T02:21

2023-01-04T02:21

2023-01-04T02:49

в мире

польша

германия

берлин (город)

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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщил МИД Польши.Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.В Варшаве пообещали "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20230103/polsha-1842936876.html

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германия

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в мире, польша, германия, берлин (город)