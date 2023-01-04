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Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях - РИА Новости, 04.01.2023
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Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях
Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях - РИА Новости, 04.01.2023
Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях
Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны,... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T02:21
2023-01-04T02:49
в мире
польша
германия
берлин (город)
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщил МИД Польши.Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.В Варшаве пообещали "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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в мире, польша, германия, берлин (город)
В мире, Польша, Германия, Берлин (город)
02:21 04.01.2023 (обновлено: 02:49 04.01.2023)
 
Германия официально отказала Польше в переговорах о репарациях

МИД ФРГ официально отклонил требование Польши о компенсации за Вторую мировую войну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Правительство Германии дипломатической нотой заявило об отказе вести переговоры с Варшавой о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, сообщил МИД Польши.
Немецкий МИД дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября, в конце декабря. Третьего января ее получили в Варшаве.

"По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу", - сообщили в польском МИД.

В Варшаве пообещали "продолжить усилия по урегулированию долгов, возникших в результате немецкой агрессии и оккупации в период с 1939 по 1945 год".
Накануне стало известно, что Варшава призвала ООН поспособствовать в вопросе получения военных репараций от Германии. Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.
Власти Польши требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Берлин по линии МИД направили соответствующую ноту.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не собираются ничего платить: там считают, что уже выплатили достаточно крупную компенсацию и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 13:55
Польша попросила ООН помочь получить военные репарации от Германии
 
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