https://ria.ru/20230104/politika-1838320909.html

"Кризис за кризисом". Что ждет США в новом году

"Кризис за кризисом". Что ждет США в новом году - РИА Новости, 04.01.2023

"Кризис за кризисом". Что ждет США в новом году

Ушедший 2022-й стал для американских политиков годом серьезных испытаний. Пожилой президент, инфляция, украинский конфликт и внутренние противоречия — лишь... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T08:00

2023-01-04T08:00

2023-01-04T08:16

в мире

джо байден

дональд трамп

рон десантис

сша

европа

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, ­4 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Ушедший 2022-й стал для американских политиков годом серьезных испытаний. Пожилой президент, инфляция, украинский конфликт и внутренние противоречия — лишь часть проблем, с которыми столкнулись США. О том, с чем Америка входит в 2023-й, — в материале РИА Новости.Антирекорды БайденаОпросы показывают: большинство американцев не хотят второго срока Джо Байдена.Удручающие результаты исследований общественного мнения — привычное дело для американского лидера. Год назад он бил антирекорды популярности, порой даже обходя предшественника — Дональда Трампа.Ситуацию усугубляет то, что против Байдена выступают не только традиционные оппоненты демократов — республиканцы. Однопартийцы тоже не в восторге от его руководства.Основная причина — возраст. Байдену 80 лет, если он решит баллотироваться и станет президентом, то концу второго срока ему будет 86. Даже сейчас американские граждане опасаются за здоровье главы государства. Он то и дело заговаривается, путает места и должности, в целом ведет себя не совсем адекватно.Поэтому очевидно, что рейтинги президента продолжат падать: люди боятся ухудшения. Байден пытается отыгрывать очки с помощью внутриполитических шагов. И частично ему это пока даже удается.Битва с инфляциейГлавным достижением внутренней политики Байдена можно назвать закон о снижении инфляции, который летом приняли обе палаты конгресса. Акт, привязанный к климатической повестке, утверждает меры по переходу США к зеленой энергетике. Документ предусматривает субсидирование местных поставщиков электромобилей и аккумуляторов. Для покупателей машин, произведенных в США целиком, введут налоговые послабления.По задумке авторов, это снизит нагрузку и на производителей, и на клиентов.Кроме того, акт предполагает снижение цен на лекарства для получателей страховой медицинской программы Medicare, а также существенное повышение налогов для корпораций и богатых американцев.Населению закон пришелся по вкусу, о чем свидетельствовали и немного возросшие рейтинги президента. Аналитики отмечают, что Байден и его соратники частично переняли стратегию экс-президента Дональда Трампа: "Америка превыше всего". Однако подобный разворот вызвал недовольство у европейских партнеров США.Развод с ЕСКогда Байден вступал в должность, его послание Евросоюзу звучало обнадеживающе. "Америка возвращается!" — заявил он, имея в виду, что кооперация США и ЕС вернется на дотрамповский уровень.После начала российской спецоперации на Украине так и происходило. Объединившись перед лицом общего противника, Америка и Европа успешно согласовывали пакеты санкций.Первые признаки кризиса проявились по мере приближения зимы. В американской прессе все чаще стали мелькать публикации о растущем недовольстве Брюсселя "авантюрами" Вашингтона. Если США относительно независимы в вопросах энергетики, что признают и в Белом доме, то для ЕС антироссийские газовые и нефтяные санкции оказались болезненными.Но последней каплей, переполнившей чашу терпения Европы, стал тот самый антиинфляционный закон.В ЕС акт Байдена сочли протекционистским, дискриминационным, нарушающим нормы ВТО и раскалывающим Запад. Именно с такими тезисами выступал президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон в конце ноября. Решили продолжить переговоры в рамках Трансатлантического совета по торговле и технологиям (TTC) — байденовского детища, символизирующего нерушимую экономическую связь Америки с Европой. Но и там Брюссель не добился от Вашингтона поблажек.В итоге к 2023-му США и ЕС пришли с противоречиями гораздо более глубокими, чем при Трампе. Учитывая, что антиинфляционный закон вступает в силу уже в январе, а уступок европейцы не дождались, раскол, очевидно, лишь усилится.На восточном фронте без переменУсталость европейцев от украинского кризиса никак не отражается на американских властях. В Вашингтоне по-прежнему готовы предоставлять Киеву любую возможную помощь. И в этом смысле Байден развязал себе руки, реанимировав весной закон о ленд-лизе времен Второй мировой войны.Хотя не обошлось без неприятных инцидентов. По данным американской прессы, президент США в ходе одного из телефонных разговоров с Владимиром Зеленским якобы повысил голос на украинского коллегу — из-за регулярных жалоб Киева на недостаточную поддержку.Но к концу года главы государств вновь побеседовали по телефону. Согласно официальным сообщениям, они скоординировали позиции и добились существенных договоренностей.Что это за "соглашения" — пока неясно. Зато известно четкое намерение Байдена избежать прямого вовлечения США в украинский конфликт. Поэтому, несмотря на регулярные обещания Киева вот-вот вступить в НАТО, Вашингтон эту тему не форсирует.Конгресс поделилиНо главным испытанием для американского политического истеблишмента стали не столько инфляция и внешние кризисы, сколько традиционные промежуточные выборы.Граждане США в ноябре переизбрали палату представителей (нижнюю палату конгресса) и треть членов сената (верхней палаты).Весь 2022-й ситуация складывалась плачевно для демократов: они имели полный контроль над конгрессом, но рисковали целиком его потерять. Во многом на позиции "ослов" (демпартии) влияли негативные рейтинги Байдена. У "слонов" же (республиканцев) были все шансы на абсолютное лидерство.Однако триумфа консерваторов не случилось. В палате представителей они отыграли менее двух десятков мест, все же получив большинство, а в сенате даже потеряли одну фигуру — то есть лидерство там осталось за демократами.Новый состав конгресса приступит к работе в январе. С утратой полного контроля над демократами Байдену будет сложнее проводить инициативы через враждебную нижнюю палату, зато у него есть простор для торга в верхней. Поэтому итоги промежуточных выборов для демократов куда менее болезненные, чем для республиканцев, которые теперь вынуждены перегруппировываться.Трамп не вернулсяСерьезным ударом для "слонов" стали уголовные дела против Дональда Трампа. Он остается одним из популярнейших политиков в США и легко обгоняет в опросах Байдена. Однако репутацию экс-президента подкосило расследование о вывозе из Белого дома секретных документов.На выборах в конгресс Трамп оказывал декларативную и даже финансовую поддержку большинству кандидатов-республиканцев. Сам он счел итоги голосования позитивными, но в партии, где ожидали более впечатляющих результатов, не скрывали разочарования. И спешно начали искать замену.Один из вариантов — Рон Десантис, 44-летний губернатор Флориды. Он хорошо показал себя на промежуточных выборах, на его стороне и возраст — в противовес пожилым Трампу и Байдену.Именно Десантис может стать главной проблемой для действующего президента. Ведь подготовка к избирательной кампании 2024-го стартует фактически в 2023-м, и в ней у относительно молодого кандидата шансы на успех велики. От того, как поведет себя Байден, не слишком убедительно выступивший в ушедшем году, зависит и будущее американской политики.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/ogovorka-1821044655.html

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html

https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

https://ria.ru/20221110/politika-1830307674.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, рон десантис, сша, европа, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), нато