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Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта - РИА Новости, 04.01.2023
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Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта
Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта - РИА Новости, 04.01.2023
Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта
Изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:58
2023-01-04T14:58
общество
авто
россия
самокаты
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса теперь будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении.
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общество, авто, россия, самокаты
Общество, Авто, Россия, Самокаты
14:58 04.01.2023
 
Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта

Изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов и гироскутеров, вступят в силу с 1 марта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.
Согласно документу, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса теперь будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов.
Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении.
Дорожные знаки в районе международного делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 01:16
Юрист рассказал, как изменятся ПДД в 2023 году
 
ОбществоАвтоРоссияСамокаты
 
 
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