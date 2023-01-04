https://ria.ru/20230104/pdd-1843053288.html

Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта

Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта - РИА Новости, 04.01.2023

Изменения в ПДД по электросамокатам вступят в силу с 1 марта

Изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:58

2023-01-04T14:58

2023-01-04T14:58

общество

авто

россия

самокаты

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Изменения в правила дорожного движения, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ. Согласно документу, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса теперь будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. Кроме того, движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении.

https://ria.ru/20230102/pdd-1842779576.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, самокаты