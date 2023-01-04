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Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции - РИА Новости, 04.01.2023
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Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции - РИА Новости, 04.01.2023
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:05
2023-01-04T15:43
дмитрий рогозин
пьер леви
донецк
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Сопроводительное письмо имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря, когда Рогозин получил ранение, мог вестись из французских гаубиц Caesar. Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве. "С удовольствием вспоминаю наше с вами общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев. Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз", — пишет Рогозин.Он напомнил, что недавно в результате подлого террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение. "Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", — говорится в письме.Рогозин отмечает, что этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. "Эти ребята сопровождали нас с вами в поездке на Байконур, вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наемниками. Это сотни людей, в том числе и дети", — пишет он.Обращаясь к послу, Рогозин выразил надежду на то, что тот понимает меру своей личной ответственности за эти убийства. "А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", — написал Рогозин.Как стало известно 22 декабря, гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе возглавляющий ее Рогозин, попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров. Также руководитель группы советников был контужен.В конце декабря Рогозин был доставлен в одну из больниц Московского региона, где ему сделали операцию, удалив осколок в районе шейного отдела позвоночника.
https://ria.ru/20221229/rogozin-1842103674.html
https://ria.ru/20221225/rogozin-1841234202.html
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дмитрий рогозин, пьер леви, донецк, донецкая народная республика
Дмитрий Рогозин, Пьер Леви, Донецк, Донецкая Народная Республика
10:05 04.01.2023 (обновлено: 15:43 04.01.2023)
 
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции

Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из гаубицы Caesar послу Франции в России

© Фото : РИА НовостиОсколок от снаряда французской гаубицы Caesar
Осколок от снаряда французской гаубицы Caesar - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© Фото : РИА Новости
Осколок от снаряда французской гаубицы Caesar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Сопроводительное письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря, когда Рогозин получил ранение, мог вестись из французских гаубиц Caesar.
Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве.
"С удовольствием вспоминаю наше с вами общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев. Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз", — пишет Рогозин.
© Фото : РИА НовостиСопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
1 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
© Фото : РИА НовостиСопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
2 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
1 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
2 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
Он напомнил, что недавно в результате подлого террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение. "Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", — говорится в письме.
Рогозин отмечает, что этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. "Эти ребята сопровождали нас с вами в поездке на Байконур, вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наемниками. Это сотни людей, в том числе и дети", — пишет он.
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Обращаясь к послу, Рогозин выразил надежду на то, что тот понимает меру своей личной ответственности за эти убийства. "А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", — написал Рогозин.
Как стало известно 22 декабря, гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе возглавляющий ее Рогозин, попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров. Также руководитель группы советников был контужен.
В конце декабря Рогозин был доставлен в одну из больниц Московского региона, где ему сделали операцию, удалив осколок в районе шейного отдела позвоночника.
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Дмитрий РогозинПьер ЛевиДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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