10:05 04.01.2023 (обновлено: 15:43 04.01.2023)
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из Caesar послу Франции
Рогозин направил ранивший его осколок от снаряда из гаубицы Caesar послу Франции в России
© Фото : РИА НовостиОсколок от снаряда французской гаубицы Caesar
© Фото : РИА Новости
Осколок от снаряда французской гаубицы Caesar
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, получивший ранение в Донбассе, направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви. Сопроводительное письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Следственный комитет заявлял, что обстрел гостиницы в Донецке 21 декабря, когда Рогозин получил ранение, мог вестись из французских гаубиц Caesar.
Письмо и осколок были переданы в среду охране резиденции посла Франции в Москве.
"С удовольствием вспоминаю наше с вами общение, совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества. К сожалению, позиция вашей страны и стран НАТО по выращиванию у наших границ военной угрозы России привела к трагической развязке. Слова и дела Франции чудным образом диаметрально разошлись. Официальный Париж предал дело великого де Голля и стал одним из самых кровожадных государств в Европе. Ваша страна подчинилась диктату Вашингтона и стала марионеточным государством по типу правительства Виши, обслужившего самые низменные инстинкты гитлеровцев. Пишу об этом с болью, потому что всегда любил французскую историю, знаю язык и культуру Франции, чту память о славных делах, когда русские и французы совместно боролись против общих угроз", — пишет Рогозин.
© Фото : РИА НовостиСопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
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Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
© Фото : РИА НовостиСопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
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Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
1 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
2 из 2
Сопроводительное письмо Дмитрия Рогозина послу Франции в России
© Фото : РИА Новости
Он напомнил, что недавно в результате подлого террористического акта в Донецке получил тяжелое ранение. "Лишь только благодаря великому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом вы видите осколок от снаряда, выпущенного французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", — говорится в письме.
Рогозин отмечает, что этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. "Эти ребята сопровождали нас с вами в поездке на Байконур, вы жали им руки. Теперь они убиты оружием, поставленным на Украину вашей страной. Наверное, вы знаете, сколько всего гражданских, мирных граждан убито в Донецке и прифронтовых городах Новороссии французским оружием и французскими наемниками. Это сотни людей, в том числе и дети", — пишет он.
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Обращаясь к послу, Рогозин выразил надежду на то, что тот понимает меру своей личной ответственности за эти убийства. "А осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать президенту Франции Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", — написал Рогозин.
Как стало известно 22 декабря, гостиница в Донецке, в которой проживала группа военных советников, в том числе возглавляющий ее Рогозин, попала под обстрел украинских войск, удары наносились высокоточными боеприпасами. Рогозина ранил осколок размером восемь на шесть миллиметров. Также руководитель группы советников был контужен.
В конце декабря Рогозин был доставлен в одну из больниц Московского региона, где ему сделали операцию, удалив осколок в районе шейного отдела позвоночника.