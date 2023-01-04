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Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому - РИА Новости, 04.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230104/obstrely-1843040965.html
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T13:28
2023-01-04T13:28
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 12.40 мск по Каштановому - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.45 мск по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
13:28 04.01.2023
 
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили еще 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 12.40 мск по Каштановому - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.45 мск по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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