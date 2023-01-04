https://ria.ru/20230104/obstrely-1843040965.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Горловке и Каштановому

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T13:28

2023-01-04T13:28

2023-01-04T13:28

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Каштановому 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 12.40 мск по Каштановому - пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.45 мск по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины