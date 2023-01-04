https://ria.ru/20230104/obstrely-1843035880.html
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:57
2023-01-04T12:57
2023-01-04T12:58
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
макеевка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, а по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 12.38 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), макеевка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика
12:57 04.01.2023 (обновлено: 12:58 04.01.2023)
Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибра 155 миллиметров
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости.
Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР
в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, а по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 12.38 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.