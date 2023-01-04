https://ria.ru/20230104/obstrely-1843035880.html

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска выпустили 19 снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:57

2023-01-04T12:57

2023-01-04T12:58

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду по Донецку и Макеевке 19 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.30 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров, а по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 12.38 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), макеевка, донецк, донецкая народная республика