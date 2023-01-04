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В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии - РИА Новости, 04.01.2023
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В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии - РИА Новости, 04.01.2023
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии
База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:45
2023-01-04T16:26
в мире
сирия
сша
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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сирия
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Вооруженные силы США
14:45 04.01.2023 (обновлено: 16:26 04.01.2023)
 
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии

В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле базы США на северо-востоке Сирии, пострадавших нет

© AP Photo / Darko BandicСолдат на одной из военных баз США в Сирии
Солдат на одной из военных баз США в Сирии - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдат на одной из военных баз США в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня приблизительно в 9:00 по сирийскому местному времен. В результате атаки пострадавших нет, ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был", — сообщается в заявлении.

Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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