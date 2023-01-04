https://ria.ru/20230104/obstrel-1843051595.html

В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии

В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии - РИА Новости, 04.01.2023

В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии

База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T14:45

2023-01-04T14:45

2023-01-04T16:26

в мире

сирия

сша

дамаск (город)

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html

сирия

сша

дамаск (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, дамаск (город), вооруженные силы сша