https://ria.ru/20230104/obstrel-1843051595.html
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии - РИА Новости, 04.01.2023
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии
База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:45
2023-01-04T14:45
2023-01-04T16:26
в мире
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сша
дамаск (город)
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. База США на северо-востоке Сирии подверглась в среду утром ракетному обстрелу, пострадавших нет, говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).Вооруженные силы США незаконно контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230102/turtsiya-1842845906.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, дамаск (город), вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Вооруженные силы США
14:45 04.01.2023 (обновлено: 16:26 04.01.2023)
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле американской базы в Сирии
В CENTCOM сообщили о ракетном обстреле базы США на северо-востоке Сирии, пострадавших нет