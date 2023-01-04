06:21 04.01.2023 (обновлено: 06:26 04.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой двенадцать снарядов калибром 122 и 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска утром в среду выпустили 12 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04.00 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 04.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.