https://ria.ru/20230104/obstrel-1843003831.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 04.01.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска утром в среду выпустили 12 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T06:21

2023-01-04T06:21

2023-01-04T06:26

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

ясиноватая

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска утром в среду выпустили 12 снарядов калибром 122 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230103/donetsk-1842929999.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, ясиноватая, нато, донецкая народная республика