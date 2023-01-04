https://ria.ru/20230104/oborudovanie-1843058138.html

В Киеве заявили, что получат новое оборудование для поддержки энергосистемы

В Киеве заявили, что получат новое оборудование для поддержки энергосистемы - РИА Новости, 04.01.2023

В Киеве заявили, что получат новое оборудование для поддержки энергосистемы

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T15:46

2023-01-04T15:46

2023-01-04T15:46

в мире

дмитрий кулеба

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы страны, ожидается поставка из 1800 трансформаторов и более семи тысяч генераторов разной мощности. Ранее Кулеба сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки. "По состоянию на 4 января удалось договориться о поставках почти 1800 трансформаторов тока и напряжения различной мощности, более 7 тысяч генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторов мощность более 100 киловатт, более 40 километров кабеля и сотен наименований запчастей для энергооборудования, обогревателей и прочее", - приводит слова Кулебы издание УНН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230104/ukraina-1842979262.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дмитрий кулеба, украина