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Биография Исаака Ньютона

Биография Исаака Ньютона - РИА Новости, 04.01.2023

Биография Исаака Ньютона

Английский математик, механик, оптик и философ Исаак Ньютон (Isaac Newton) родился 4 января 1643 года в деревне Вулсторп (Линкольншир, Англия) в зажиточной... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T02:57

2023-01-04T02:57

2023-01-04T02:57

справки

англия

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Английский математик, механик, оптик и философ Исаак Ньютон (Isaac Newton) родился 4 января 1643 года в деревне Вулсторп (Линкольншир, Англия) в зажиточной фермерской семье. Его отец умер до рождения сына. Когда ребенку было два года, мать вторично вышла замуж за священника, к которому переехала, оставив сына на воспитание своим родителям.Ньютон рос болезненным и необщительным, склонным к мечтательности. Его привлекали поэзия и живопись. Он мастерил бумажных змеев, изобретал ветряную мельницу, водяные часы, педальную повозку. Интерес к технике заставил Ньютона задуматься над явлениями природы; он углубленно занимался и математикой. В 1661 году, после окончания средней школы, Исаак Ньютон был направлен в Тринити-колледж Кембриджского университета, где в 1665 году получил степень бакалавра, в 1668 году – степень магистра. В 1669 году стал профессором кафедры математики Кембриджского университета, на которой работал до 1701 года. Свои научные исследования Исаак Ньютон стал проводить еще в студенческие годы во время вынужденных каникул, которые продлились с августа 1665 года по март 1667 года, когда университет был закрыт из-за эпидемии чумы. Это время он проводил в Вулсторпе, размышляя об основах математического анализа, разрабатывая теорию удара и проводя исследования в области оптики. Не ограничиваясь одними лишь теоретическими исследованиями, Ньютон в 1668 году создал первый телескоп-рефлектор, конструкцию которого смог существенно улучшить к 1671 году. Это изобретение принесло ему международную славу и стало основанием для избрания в 1672 году в Лондонское королевское общество. В том же году Ньютон представил Обществу свои исследования по новой теории света и цветов. С середины 1670-х годов он прекратил занятия естественными науками, полностью посвятив себя алхимии, теологии (толкованию библейских пророчеств) и библейской истории. Ньютон активно интересовался трансмутацией металлов и золотом. В конце 1670-х годов он вернулся к научным занятиям. Математика для Ньютона была главным инструментом в физических изысканиях. Он стал автором бинома (формула, представляющая степень некоторого двучлена в виде суммы) и создателем (одновременно с немецким математиком Готфридом Лейбницем, но независимо от него) дифференциального и интегрального исчисления. Исаак Ньютон сформулировал основные законы классической механики и был фактическим создателем единой физической программы описания всех физических явлений на базе механики. Он открыл закон всемирного тяготения, объяснил движение планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Ньютон доказал, что Земля представляет собой шар, расширенный у экватора и сплюснутый у полюсов, а также зависимость приливов и отливов от действия Луны и Солнца на воды морей и океанов.Он заложил основы механики сплошных сред, акустики и физической оптики, сформулировал законы разложения белого света на монохроматические лучи. В области гидродинамики исследовал природу сопротивления среды движению тел. Предложил модель корпускулярного строения сплошной среды и впервые определил аналитическим путем силу, действующую на обтекаемое жидкостью (газом) тело. Рассмотрел скорость распространения звука в упругих средах. Многие результаты работ ученого вошли в его фундаментальный труд "Математические начала натуральной философии" (1687).Работы Ньютона намного опередили общий научный уровень его времени, были малопонятны современникам. Излишне сложные лекции ученого не пользовались у студентов успехом, и бывало профессор не обнаруживал слушателей в аудитории.С 1688 до 1694 год Ньютон был членом парламента.В 1689 году ученый из-за постоянного нервного и умственного напряжения впал в глубокую психическую депрессию, из которой вышел лишь к 1694 году.В 1696 году он был назначен смотрителем монетного двора с сохранением должности профессора в университете. Ньютон переехал в Лондон. На него была возложена задача по перечеканке всей серебряной монеты, имевшей хождение в стране. С этой задачей он справился за два года. Кроме того, предложил несколько довольно эффективных мер против фальшивомонетчиков.В 1699 году Ньютона назначили директором монетного двора. В том же году стал членом Парижской академии наук.В 1703 году его избрали президентом Лондонского королевского общества. В 1705 году королева Анна возвела его в рыцарское звание.Ньютон в последние годы жизни много времени посвящал теологии и античной и библейской истории, занимался хронологией древних царств.Исаак Ньютон скончался 20 марта 1727 года в своем загородном доме в Кенсингтоне (ныне район Лондона). Через неделю прах его был торжественно помещен в английском национальном пантеоне – Вестминстерском аббатстве. Именем Ньютона названы десятки различных закономерностей и категорий, единица силы в Международной системе единиц (СИ). Его имя носят город в США и гора на острове Западный Шпицберген. С 2008 года ежегодно британским Институтом физики присуждается медаль Исаака Ньютона – международная награда в области физики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, англия