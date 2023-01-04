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В США усомнились в необходимости НАТО для страны - РИА Новости, 04.01.2023
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В США усомнились в необходимости НАТО для страны
В США усомнились в необходимости НАТО для страны - РИА Новости, 04.01.2023
В США усомнились в необходимости НАТО для страны
После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны покинуть Североатлантический альянс и перестать финансировать страны Европы, а также принимать... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T14:25
2023-01-04T15:03
владимир зеленский
джо байден
европа
сша
америка
нато
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны покинуть Североатлантический альянс и перестать финансировать страны Европы, а также принимать участие в обеспечении их безопасности, считает обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн."Почему Соединенные Штаты, переживающие бешеную инфляцию и непостижимый рост долга, оплачивают подавляющую часть расходов, а не европейские страны, которые могут себе это позволить и которым украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом? Почему, несмотря на беспрецедентный уровень расходов Америки, Владимир Зеленский нагло требует от США выделения новых миллиардов? Почему в ответ на эти уговоры бездарный Джо Байден и члены обеих партий в конгрессе готовы тратить "столько, сколько потребуется" денег американских налогоплательщиков на Украину?" — возмутился обозреватель.Ответ заключается в существовании НАТО, утверждает Маккэнн, и убежденности правящего класса Америки в том, что они должны защищать Европу, чего бы это ни стоило.Единственной целью альянса, утверждает он, была защита Западной Европы и, следовательно, Соединенных Штатов от агрессии Советского Союза, однако после распада СССР Вашингтон не стал выходить из Североатлантического договора и оставлять Европу самостоятельно заботиться о своей обороне, несмотря на ненужность НАТО.После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.Обозреватель призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности Штатов, и больше сосредоточиться на борьбе с Китаем, поскольку он считает эту страну большей угрозой для Америки.Палата представителей и сенат США одобрили проект бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности, а также 45 миллиардов — на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230104/poltava-1843013281.html
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владимир зеленский, джо байден, европа, сша, америка, нато, в мире
Владимир Зеленский, Джо Байден, Европа, США, Америка, НАТО, В мире
14:25 04.01.2023 (обновлено: 15:03 04.01.2023)
 
В США усомнились в необходимости НАТО для страны

AT: конфликт на Украине показал необходимость США выйти из НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. После окончания украинского конфликта Соединенные Штаты должны покинуть Североатлантический альянс и перестать финансировать страны Европы, а также принимать участие в обеспечении их безопасности, считает обозреватель The American Thinker Стив Маккэнн.
"Почему Соединенные Штаты, переживающие бешеную инфляцию и непостижимый рост долга, оплачивают подавляющую часть расходов, а не европейские страны, которые могут себе это позволить и которым украинский конфликт угрожает самым непосредственным образом? Почему, несмотря на беспрецедентный уровень расходов Америки, Владимир Зеленский нагло требует от США выделения новых миллиардов? Почему в ответ на эти уговоры бездарный Джо Байден и члены обеих партий в конгрессе готовы тратить "столько, сколько потребуется" денег американских налогоплательщиков на Украину?" — возмутился обозреватель.
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Ответ заключается в существовании НАТО, утверждает Маккэнн, и убежденности правящего класса Америки в том, что они должны защищать Европу, чего бы это ни стоило.
Единственной целью альянса, утверждает он, была защита Западной Европы и, следовательно, Соединенных Штатов от агрессии Советского Союза, однако после распада СССР Вашингтон не стал выходить из Североатлантического договора и оставлять Европу самостоятельно заботиться о своей обороне, несмотря на ненужность НАТО.
После распада СССР Вашингтон потратил почти триллион долларов на расходы в рамках альянса, все больше изображая Россию как непримиримого злодея, особенно после выборов в США в 2016 году, пишет Маккэнн.
Обозреватель призвал Белый дом прекратить тратить миллиарды денег американских налогоплательщиков на оборону Европы и на конфликт, который не имеет никакого отношения к национальной безопасности Штатов, и больше сосредоточиться на борьбе с Китаем, поскольку он считает эту страну большей угрозой для Америки.

"После подписания мирного договора Соединенные Штаты, если они заботятся о своем будущем, должны объявить о выходе из НАТО и перестать помогать, финансировать и втягивать себя в европейские перепалки в сфере безопасности", — подытожил автор материала.

Палата представителей и сенат США одобрили проект бюджета страны на 2023-й финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов. Он предусматривает выделение 858 миллиардов долларов на оборонные потребности, а также 45 миллиардов — на нужды, касающиеся помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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