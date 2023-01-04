https://ria.ru/20230104/ms-21-1843073022.html
Мантуров испытал российский лайнер МС-21
Мантуров испытал российский лайнер МС-21 - РИА Новости, 04.01.2023
Мантуров испытал российский лайнер МС-21
Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров испытал российский самолет МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск, сообщает правительство. РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T18:29
2023-01-04T18:29
2023-01-04T19:33
экономика
денис мантуров
ульяновск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
ростех
мс-21
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров испытал российский самолет МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск, сообщает правительство. Сначала Мантуров посетил подмосковный ФАУ ЦАГИ, где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), работа над которым сейчас ведется. Он также ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-New (RRJ-New). В ходе рабочей поездки вице-премьер — глава Минпромторга посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха" в Ульяновске — ПАО "Ил"-"Авиастар". Денис Мантуров прилетел в сопровождении гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и гендиректора авиакомпании "Россия" Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании, говорится в сообщении на сайте правительства.Как сообщал Мантуров в конце декабря, серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html
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экономика, денис мантуров, ульяновск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, ростех, мс-21
Экономика, Денис Мантуров, Ульяновск, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Ростех, МС-21
18:29 04.01.2023 (обновлено: 19:33 04.01.2023)
Мантуров испытал российский лайнер МС-21
Мантуров испытал российский лайнер МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск