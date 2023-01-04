https://ria.ru/20230104/ms-21-1843073022.html

Мантуров испытал российский лайнер МС-21

Мантуров испытал российский лайнер МС-21 - РИА Новости, 04.01.2023

Мантуров испытал российский лайнер МС-21

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров испытал российский самолет МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск, сообщает правительство. РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T18:29

2023-01-04T18:29

2023-01-04T19:33

экономика

денис мантуров

ульяновск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

ростех

мс-21

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров испытал российский самолет МС-21, совершив на нем рабочую поездку в Ульяновск, сообщает правительство. Сначала Мантуров посетил подмосковный ФАУ ЦАГИ, где осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС), работа над которым сейчас ведется. Он также ознакомился с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-New (RRJ-New). В ходе рабочей поездки вице-премьер — глава Минпромторга посетил предприятие Объединенной авиастроительной корпорации "Ростеха" в Ульяновске — ПАО "Ил"-"Авиастар". Денис Мантуров прилетел в сопровождении гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и гендиректора авиакомпании "Россия" Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании, говорится в сообщении на сайте правительства.Как сообщал Мантуров в конце декабря, серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. МС-21 — отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842908567.html

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экономика, денис мантуров, ульяновск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, ростех, мс-21