https://ria.ru/20230104/moek-1843084072.html
МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием
МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием - РИА Новости, 04.01.2023
МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием
В ближайшие несколько суток в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 27 градусов в ночное время, в связи с чем для обеспечения комфортного... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T20:17
2023-01-04T20:17
2023-01-04T20:17
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моэк
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МОСКВА, 4 янв - РИА Недвижимость. В ближайшие несколько суток в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 27 градусов в ночное время, в связи с чем для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей диспетчеры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) начали повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов.Как отметили в компании, увеличение теплоотдачи обеспечивается за счёт двух факторов - повышения температуры теплоносителя и роста объёма его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения."Температура повышается постепенно - это обеспечивает равномерное принятие нагрузки на систему с целью компенсации температурной деформации металла трубопроводов. Корректировки режимов проводятся под контролем диспетчеров МОЭК на основании краткосрочного прогноза погоды", - сообщили в пресс-службе организации.Там подчеркнули, что повышение температуры касается магистральных тепловых сетей, доставляющих теплоноситель до тепловых пунктов."Внутридомовые системы отопления работают по графикам, обеспечивающим соответствие температуры в помещениях по нормативам СанПиН (18-24, оптимально - 21-22 градуса). Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 539-53-53 — специалисты проверят системы теплоснабжения конкретных домов", - добавили в МОЭК.
https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html
https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, москва, моэк
Общество, ЖКХ, Москва, МОЭК
МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием
МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием до минус 27 градусов
МОСКВА, 4 янв - РИА Недвижимость. В ближайшие несколько суток в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 27 градусов в ночное время, в связи с чем для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей диспетчеры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) начали повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов.
Как отметили в компании, увеличение теплоотдачи обеспечивается за счёт двух факторов - повышения температуры теплоносителя и роста объёма его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения.
"Температура повышается постепенно - это обеспечивает равномерное принятие нагрузки на систему с целью компенсации температурной деформации металла трубопроводов. Корректировки режимов проводятся под контролем диспетчеров МОЭК
на основании краткосрочного прогноза погоды
", - сообщили в пресс-службе организации.
Там подчеркнули, что повышение температуры касается магистральных тепловых сетей, доставляющих теплоноситель до тепловых пунктов.
"Внутридомовые системы отопления работают по графикам, обеспечивающим соответствие температуры в помещениях по нормативам СанПиН (18-24, оптимально - 21-22 градуса). Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 539-53-53 — специалисты проверят системы теплоснабжения конкретных домов", - добавили в МОЭК.