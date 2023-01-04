https://ria.ru/20230104/moek-1843084072.html

МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием

МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием - РИА Новости, 04.01.2023

МОЭК повысит температуру теплоносителя в связи с похолоданием

В ближайшие несколько суток в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 27 градусов в ночное время, в связи с чем для обеспечения комфортного... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T20:17

2023-01-04T20:17

2023-01-04T20:17

общество

жкх

москва

моэк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589872932_0:384:2959:2048_1920x0_80_0_0_a7ad0cf1440f89071b5ab3fd3b510d10.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Недвижимость. В ближайшие несколько суток в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 27 градусов в ночное время, в связи с чем для обеспечения комфортного теплоснабжения потребителей диспетчеры Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) начали повышение температуры теплоносителя в магистральных сетях до 130 градусов.Как отметили в компании, увеличение теплоотдачи обеспечивается за счёт двух факторов - повышения температуры теплоносителя и роста объёма его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения."Температура повышается постепенно - это обеспечивает равномерное принятие нагрузки на систему с целью компенсации температурной деформации металла трубопроводов. Корректировки режимов проводятся под контролем диспетчеров МОЭК на основании краткосрочного прогноза погоды", - сообщили в пресс-службе организации.Там подчеркнули, что повышение температуры касается магистральных тепловых сетей, доставляющих теплоноситель до тепловых пунктов."Внутридомовые системы отопления работают по графикам, обеспечивающим соответствие температуры в помещениях по нормативам СанПиН (18-24, оптимально - 21-22 градуса). Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 539-53-53 — специалисты проверят системы теплоснабжения конкретных домов", - добавили в МОЭК.

https://ria.ru/20230104/pokholodanie-1843039107.html

https://ria.ru/20230101/pogoda-1842757171.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, москва, моэк