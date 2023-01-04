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В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока - РИА Новости, 04.01.2023
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В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока - РИА Новости, 04.01.2023
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T06:16
2023-01-04T07:26
владимир сафронков
россия
ближний восток
сша
евросоюз
оон
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.По словам Сафронкова, США самоустраняются в работе "квартета" (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью "приватизировать" переговоры по арабо-израильскому конфликту, однако попытки "разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий".Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.Как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва нацелена на поиск более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики — Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке.
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владимир сафронков, россия, ближний восток, сша, евросоюз, оон
Владимир Сафронков, Россия, Ближний Восток, США, Евросоюз, ООН
06:16 04.01.2023 (обновлено: 07:26 04.01.2023)
 
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

МИД: попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал", - сказал он.
По словам Сафронкова, США самоустраняются в работе "квартета" (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью "приватизировать" переговоры по арабо-израильскому конфликту, однако попытки "разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий".
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.
Как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва нацелена на поиск более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики — Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября 2022, 09:15
МИД: Россия работает с Ближним Востоком над переходом на аналог SWIFT
 
Владимир СафронковРоссияБлижний ВостокСШАЕвросоюзООН
 
 
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