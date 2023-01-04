https://ria.ru/20230104/mid-1843003698.html

В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока - РИА Новости, 04.01.2023

В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T06:16

2023-01-04T06:16

2023-01-04T07:26

владимир сафронков

россия

ближний восток

сша

евросоюз

оон

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.По словам Сафронкова, США самоустраняются в работе "квартета" (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью "приватизировать" переговоры по арабо-израильскому конфликту, однако попытки "разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий".Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.Как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва нацелена на поиск более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики — Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке.

https://ria.ru/20220902/swift-1813909328.html

россия

ближний восток

сша

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владимир сафронков, россия, ближний восток, сша, евросоюз, оон