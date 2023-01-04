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В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ данные о российской армии - РИА Новости, 04.01.2023
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В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ данные о российской армии
В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ данные о российской армии - РИА Новости, 04.01.2023
В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ данные о российской армии
Сотрудники силовых структур задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T07:38
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мелитополь
украина
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооружённых сил России и призывал к физической расправе над военнослужащими, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что все факты и материалы по данному случаю "переданы в органы юстиции". "За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет", - добавил представитель силового ведомства.
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мелитополь, украина, россия
Мелитополь, Украина, Россия
07:38 04.01.2023 (обновлено: 07:44 04.01.2023)
 
В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ данные о российской армии

В Мелитополе задержали жителя, передавшего СБУ сведения о российских военнослужащих

© ФСБ РФФСБ РФ
ФСБ РФ
© ФСБ РФ
ФСБ РФ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали жителя города Мелитополь в Запорожской области, который передавал спецслужбам Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава Вооружённых сил России и призывал к физической расправе над военнослужащими, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники Вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими Вооруженных сил России", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что все факты и материалы по данному случаю "переданы в органы юстиции". "За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет", - добавил представитель силового ведомства.
 
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