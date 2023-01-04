https://ria.ru/20230104/mechty-1843016804.html
Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР
Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР - РИА Новости, 04.01.2023
Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь присоединилась к акции "Елка желаний", в этот раз она исполнила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T10:05
2023-01-04T10:05
2023-01-04T10:05
общество
татьяна голикова
алтайский край
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь присоединилась к акции "Елка желаний", в этот раз она исполнила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика из ДНР об укулеле. "В рамках благотворительной акции "Елка желаний" вице-премьер исполнила две мечты – Дарины из Алтайского края и Артура из ДНР", — сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. В конце 2022 года Голикова сняла с "Елки желаний" две открытки с пожеланиями детей. Девятилетняя Дарина Флат из Алтайского края мечтала о компьютере, а пятилетний Артур Астахов из Донецкой Народной Республики хотел получить в подарок укулеле. С Дариной и ее мамой Ириной Викторовной Голикова пообщалась по видеосвязи. В ходе встречи девочка рассказала, что посещает художественную школу и углубленно изучает английский язык, но особенно ей нравятся занятия танцами. Дарина призналась, что о компьютере мечтала давно, подарок ей вручили прямо во время беседы. "Я надеюсь, что этот замечательный подарок поможет тебе в обучении и познании, а также в тех интересах, которые ты считаешь важными для себя, пусть они будут реализованы", – сказала Голикова. Вице-премьер также поздравила Дарину и ее маму с наступающим Новым годом и Рождеством. На память о встрече вице-премьер передала Дарине подписанный от руки новогодний шар с добрыми пожеланиями. Артур с мамой приехали в Москву и посетили Дом правительства. Мальчик рассказал вице-премьеру, что посещает школу искусств, а его мама добавила, что он очень любит сочинять песни. Однажды увидев укулеле, Артур захотел научиться играть на этой маленькой гитаре. "Я смог бы придумывать не только песни, но и музыку к ним", – поделился Артур. Голикова исполнила мечту любознательного и активного гостя, после чего поздравила семью Астаховых с наступающим Новым годом. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошёл в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено свыше 59 тысяч заветных желаний.
https://ria.ru/20230103/putin-1842959056.html
https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, алтайский край, донецкая народная республика, россия
Общество, Татьяна Голикова, Алтайский край, Донецкая Народная Республика, Россия
Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР
Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь присоединилась к акции "Елка желаний", в этот раз она исполнила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика из ДНР об укулеле.
"В рамках благотворительной акции "Елка желаний" вице-премьер исполнила две мечты – Дарины из Алтайского края и Артура из ДНР", — сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.
В конце 2022 года Голикова сняла с "Елки желаний" две открытки с пожеланиями детей. Девятилетняя Дарина Флат из Алтайского края мечтала о компьютере, а пятилетний Артур Астахов из Донецкой Народной Республики хотел получить в подарок укулеле.
С Дариной и ее мамой Ириной Викторовной Голикова пообщалась по видеосвязи. В ходе встречи девочка рассказала, что посещает художественную школу и углубленно изучает английский язык, но особенно ей нравятся занятия танцами. Дарина призналась, что о компьютере мечтала давно, подарок ей вручили прямо во время беседы.
"Я надеюсь, что этот замечательный подарок поможет тебе в обучении и познании, а также в тех интересах, которые ты считаешь важными для себя, пусть они будут реализованы", – сказала Голикова.
Вице-премьер также поздравила Дарину и ее маму с наступающим Новым годом и Рождеством. На память о встрече вице-премьер передала Дарине подписанный от руки новогодний шар с добрыми пожеланиями.
Артур с мамой приехали в Москву
и посетили Дом правительства. Мальчик рассказал вице-премьеру, что посещает школу искусств, а его мама добавила, что он очень любит сочинять песни. Однажды увидев укулеле, Артур захотел научиться играть на этой маленькой гитаре.
"Я смог бы придумывать не только песни, но и музыку к ним", – поделился Артур. Голикова исполнила мечту любознательного и активного гостя, после чего поздравила семью Астаховых с наступающим Новым годом.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошёл в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено свыше 59 тысяч заветных желаний.