https://ria.ru/20230104/mechty-1843016804.html

Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР

Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР - РИА Новости, 04.01.2023

Голикова исполнила мечты детей из Алтайского края и ДНР

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь присоединилась к акции "Елка желаний", в этот раз она исполнила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T10:05

2023-01-04T10:05

2023-01-04T10:05

общество

татьяна голикова

алтайский край

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вновь присоединилась к акции "Елка желаний", в этот раз она исполнила мечту девочки из Алтайского края о компьютере и мальчика из ДНР об укулеле. "В рамках благотворительной акции "Елка желаний" вице-премьер исполнила две мечты – Дарины из Алтайского края и Артура из ДНР", — сообщили журналистам в аппарате вице-премьера. В конце 2022 года Голикова сняла с "Елки желаний" две открытки с пожеланиями детей. Девятилетняя Дарина Флат из Алтайского края мечтала о компьютере, а пятилетний Артур Астахов из Донецкой Народной Республики хотел получить в подарок укулеле. С Дариной и ее мамой Ириной Викторовной Голикова пообщалась по видеосвязи. В ходе встречи девочка рассказала, что посещает художественную школу и углубленно изучает английский язык, но особенно ей нравятся занятия танцами. Дарина призналась, что о компьютере мечтала давно, подарок ей вручили прямо во время беседы. "Я надеюсь, что этот замечательный подарок поможет тебе в обучении и познании, а также в тех интересах, которые ты считаешь важными для себя, пусть они будут реализованы", – сказала Голикова. Вице-премьер также поздравила Дарину и ее маму с наступающим Новым годом и Рождеством. На память о встрече вице-премьер передала Дарине подписанный от руки новогодний шар с добрыми пожеланиями. Артур с мамой приехали в Москву и посетили Дом правительства. Мальчик рассказал вице-премьеру, что посещает школу искусств, а его мама добавила, что он очень любит сочинять песни. Однажды увидев укулеле, Артур захотел научиться играть на этой маленькой гитаре. "Я смог бы придумывать не только песни, но и музыку к ним", – поделился Артур. Голикова исполнила мечту любознательного и активного гостя, после чего поздравила семью Астаховых с наступающим Новым годом. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошёл в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено свыше 59 тысяч заветных желаний.

https://ria.ru/20230103/putin-1842959056.html

https://ria.ru/20230103/mechty-1842907441.html

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Варвара Скокшина

общество, татьяна голикова, алтайский край, донецкая народная республика, россия